Графический редактор Canva Pro становится бесплатным для медучреждений

Платформа для дизайна Canva вносит посильный вклад в борьбу с пандемией COVID-19, предоставив бесплатный и бессрочный доступ к функционалу Canva Pro для государственных медицинских организаций по всему миру. Теперь больницы, поликлиники и департаменты здравоохранения могут использовать этот инструмент для борьбы с пандемией и распространения информации о коронавирусе.

Медицинские учреждения получат доступ к премиум-ресурсам и функционалу, фотографиям, иллюстрациям, функциям по брендированию, мгновенному изменению размера дизайна, которые позволят готовить материалы одновременно для нескольких платформ или форматов: для оформления социальных сетей, создания плакатов, презентаций, буклетов, флаеров и других материалов.

В России программой «Canva для НКО» уже пользуются более 150 некоммерческих организаций, включая фонды, работающие в сфере здравоохранения: AdVita, Фонд борьбы с лейкемией, Линия жизни и многие другие.

Команда дизайнеров Canva также предлагают свою волонтерскую помощь учреждениям здравоохранения в работе над эффективной визуальной коммуникацией.

Кроме того, Canva представляет серию бесплатных шаблонов для информационных кампаний, посвященных профилактике и борьбе с коронавирусом COVID-19.

Шаблоны также переведены на русский язык и доступны для просмотра в каталоге Canva после бесплатной регистрации. Это шаблоны для публикаций и историй в социальных сетях, а также плакатов и флаеров, которые можно использовать в качестве печатных макетов. Все шаблоны основаны на рекомендациях и информации Всемирной организации здравоохранения.

Такие действия предприняты руководством платформы Canva в связи с растущим объемом ложной информации вокруг пандемии и проблемами, с которыми сталкиваются врачи и эксперты в донесении до общественности правдивых данных и рекомендаций.

Напомним, в феврале этого года Canva представила бесплатный инструмент для школ, позволяющий развивать визуальную грамотность и помогающий школьникам и студентам в работе над групповыми проектами.