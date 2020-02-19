Google обновил инструмент изменения адреса в Search Console

Анна Бондарь -
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Google обновил инструмент «Изменение адреса» в Search Console, добавив в него две новые функции. В их числе – проверка переадресации для топ-5 URL из перемещаемого сайта и уведомления о переносе.

Проверка переадресации (redirect validation)

Инструмент проверит редиректы, покажет несколько примеров и предоставит рекомендации по проблемным перенаправлениям.

Уведомления

Google также добавит уведомления о переносе в верхнюю часть обоих сайтов (переносимого и конечного) в Search Console.

Подробнее о новых возможностях инструмента «Изменение адреса» можно прочитать в Справке.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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