Google обновил инструмент изменения адреса в Search Console

Google обновил инструмент «Изменение адреса» в Search Console, добавив в него две новые функции. В их числе – проверка переадресации для топ-5 URL из перемещаемого сайта и уведомления о переносе.

Проверка переадресации (redirect validation)

Инструмент проверит редиректы, покажет несколько примеров и предоставит рекомендации по проблемным перенаправлениям.

Уведомления

Google также добавит уведомления о переносе в верхнюю часть обоих сайтов (переносимого и конечного) в Search Console.

Подробнее о новых возможностях инструмента «Изменение адреса» можно прочитать в Справке.