Яндекс изменит отображение чатов на поиске

Оксана Мамчуева -
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Яндекс изменит отображение чатов на поиске. Компании у которых есть чаты, созданные в Яндекс.Диалогах, уже начали получать соответствующие уведомления.

В сообщении говорится, что чаты сайтов постепенно будут убираться из выдачи:

Яндекс будет убирать кнопку чата из сниппетов постепенно. Для организаций, которые эффективно и быстро отвечали пользователям, чат пока будет сохраняться в поисковой выдаче. Для компаний, которые мало использовали чат, он будет отключен в ближайшее время. 

Виджет чата на сайте и чаты в других сервисах (карточка организации на поиске и Картах, реклама Директа и Маркета) продолжат работать без изменений.  

Напомним, чаты в поиске Яндекса стали доступны для всех в августе 2018 года. 

ИСТОЧНИКSEO News
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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