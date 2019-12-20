Яндекс изменит отображение чатов на поиске. Компании у которых есть чаты, созданные в Яндекс.Диалогах, уже начали получать соответствующие уведомления.

В сообщении говорится, что чаты сайтов постепенно будут убираться из выдачи:

Яндекс будет убирать кнопку чата из сниппетов постепенно. Для организаций, которые эффективно и быстро отвечали пользователям, чат пока будет сохраняться в поисковой выдаче. Для компаний, которые мало использовали чат, он будет отключен в ближайшее время.

Виджет чата на сайте и чаты в других сервисах (карточка организации на поиске и Картах, реклама Директа и Маркета) продолжат работать без изменений.

Напомним, чаты в поиске Яндекса стали доступны для всех в августе 2018 года.