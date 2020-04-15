CheckURLs — бесплатный инструмент для проверки url

Бесплатный сервис для массовой проверки кода ответа сервера CheckURLs будет полезен сайтам в случае изменения структуры URL.

Сервис позволяет осуществлять проверку до 30 url за 1 раз (количество проверок не ограничено). Чекается вся цепочка редиректов, до 10 шагов включительно. Если в цепочке более 10 редиректов — это считается циклическим редиректом и помечается как ошибка.

Система выдает глобальный результат проверки проекта: Успешно, Есть ошибки, Есть опасные редиректы (редиректы с более чем 3 перенаправлениями в цепочке), а также подробную статистику проверки: типы успешных, наличие и типы ошибок, наличие и типы редиректов.

Глобальный результат позволяет быстро определить наличие ошибок. Подробная статистика показывает типы ответов сервера для страниц проекта.

Для выделения и анализа нужного сегмента можно использовать фильтр результатов проверки. Постоянный адрес проекта сохраняется в системе для быстрой повторной проверки и для возможности передачи результатов коллегам или клиентам (например, demo-проект, который наглядно показывает работу сервиса).

Сервис CheckURLs незаменим для сайтов в случае запуска новой версии ресурса, внедрения ЧПУ, реорганизации структуры категорий, при выносе части сайта на поддомен.

Специально для читателей Searchengines.ru:

У читателей площадки есть возможность пользоваться расширенным лимитом — проверять до 100 url за 1 раз. Для этого нужно воспользоваться ссылкой https://checkurls.info/?from=searchengines , которая будет актуальна до 01.09.2020.

