Google Chrome начнет блокировать все объявления на сайтах c навязчивой рекламой

Компания Google анонсировала новые правила показа видеорекламы для своего браузера Chrome. В соответствии с новыми правилами будут блокироваться продолжительные рекламные ролики, которые нельзя пропустить, а также записи, занимающие большую часть экрана и появляющиеся в процессе просмотра видео.

Сегодня организация Coalition for Better Ads, разработавшая Better Ads Standards (Правила ненавязчивой рекламы), представила новые стандарты для рекламы в видео и заявила, что владельцы сайтов должны прекратить показ навязчивой рекламы в течение следующих четырех месяцев. Поэтому Google, входящий в коалицию, с 5 августа 2020 года начнет блокировать в своем браузере Chrome все объявления на сайтах, которые постоянно показывают подобную навязчивую рекламу, — независимо от страны. YouTube, как и другие сайты с видеоконтентом, будут проходить проверку на соответствие положениям Better Ads Standards.

«Наша команда работает над тем, чтобы пользователи не испытывали неудобств при просмотре рекламы. Для соблюдения новых стандартов Google собирается обновить планы для всех рекламных платформ, включая YouTube, а также использовать результаты исследования Coalition for Better Ads при разработке продуктов в будущем», — сообщили в Google.

Всем вебмастерам и владельцам сайтов, на которых есть рекламные объявления, желательно воспользоваться отчетом о качестве рекламы. Он показывает, насколько тот или иной сайт соответствует стандартам для рекламы по оценке Chrome. На этой неделе он будет обновлен, чтобы издатели могли выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушением новых стандартов.

Дополнительную информацию можно найти в Справочном центре и на форуме.

Напомним, начиная с февраля Google Chrome начал блокировать всплывающие запросы на показ уведомлений от сайтов.

Автоматическая блокировка push-уведомлений осуществляется в следующих случаях: