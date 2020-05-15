Google Chrome начнёт блокировать загрузку ресурсоёмкой рекламы

Команда Google Chrome объявила, что с конца августа браузер начнёт блокировать загрузку «ресурсоёмкой» рекламы.

Объявления, которые не оптимизированы для работы в сети или занимаются майнингом криптовалюты, могут негативно влиять на пользовательские устройства, потребляя неоправданно большие ресурсы и разряжая аккумулятор.

«Недавно мы обнаружили, что небольшая часть рекламы потребляет непропорционально большую долю ресурсов устройства, таких как сетевые данные и заряд батареи, а пользователь об этом не знает», — отметили в Chrome.

В связи с этим разработчики решили реализовать блокировку такой рекламы.

В частности, Chrome будет ограничивать те ресурсы, которые может использовать медийная реклама, прежде чем пользователь начнёт с ней взаимодействовать.

Если размер объявления превышает установленный лимит ресурсов, то Chrome выгрузит его, используя механизм под названием Heavy Ad Intervention («Интенсивное вмешательство в рекламу»). Вместо рекламы пользователи увидят сообщение о том, что объявление было удалено.

Chrome будет блокировать объявления на основе следующих пороговых значений: 4 МБ сетевых данных или 15 секунд использования ЦП в течение любого 30-секундного периода или 60 секунд общего использования ЦП.

Изменение затронет очень небольшое количество рекламодателей. По оценкам Google, на сегодняшний день установленные лимиты превышают лишь 0,3% рекламных объявлений. При этом на них приходится 27% используемых рекламой сетевых данных и 28% общего использования ЦП.

Подробнее о механизме Heavy Ad Intervention можно прочитать на сайте Google Developers.