Google анонсировал функцию группировки вкладок в Chrome

Google готовит к запуску функцию группировки вкладок в браузере Chrome. Об этом сообщается в блоге компании.

Новая функция позволяет объединять вкладки в одну группу, называть эти группы и выделять их цветом.

Внутри групп вкладки можно перемещать и реорганизовывать так, как удобно.

Вкладки можно объединять по теме, стадии выполнения работы и любому другому критерию:

Google тестировал эту функцию в течение нескольких месяцев.

На данный момент группировка вкладок доступна в Chrome Beta, а на следующей неделе она появится вместе с новой версией Chrome на устройствах под управлением Windows, Mac, Linux и Chrome OS.