Google анонсировал функцию группировки вкладок в Chrome

Анна Бондарь -
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Google готовит к запуску функцию группировки вкладок в браузере Chrome. Об этом сообщается в блоге компании.

Новая функция позволяет объединять вкладки в одну группу, называть эти группы и выделять их цветом.

Внутри групп вкладки можно перемещать и реорганизовывать так, как удобно.

Вкладки можно объединять по теме, стадии выполнения работы и любому другому критерию:

Google тестировал эту функцию в течение нескольких месяцев.

На данный момент группировка вкладок доступна в Chrome Beta, а на следующей неделе она появится вместе с новой версией Chrome на устройствах под управлением Windows, Mac, Linux и Chrome OS.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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Я не понимаю, почему до этого додумались ТОЛЬКО СЕЙЧАС? Многие люди (в том числе я) страдают «мультитабозом» (как его окрестили в Яндексе). У меня постоянно висит какое-то количество нужных мне вкладок, до которых всё никак не доходят руки, но которые надо держать на видном месте. И они постоянно захламляют рабочую область. Неужели наконец-то можно будет сделать для них «предбанник» 🙂

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8 минут назад