Google анонсировал функцию группировки вкладок в Chrome

Google готовит к запуску функцию группировки вкладок в браузере Chrome. Об этом сообщается в блоге компании.
Новая функция позволяет объединять вкладки в одну группу, называть эти группы и выделять их цветом.
Внутри групп вкладки можно перемещать и реорганизовывать так, как удобно.
Вкладки можно объединять по теме, стадии выполнения работы и любому другому критерию:
Google тестировал эту функцию в течение нескольких месяцев.
На данный момент группировка вкладок доступна в Chrome Beta, а на следующей неделе она появится вместе с новой версией Chrome на устройствах под управлением Windows, Mac, Linux и Chrome OS.
Я не понимаю, почему до этого додумались ТОЛЬКО СЕЙЧАС? Многие люди (в том числе я) страдают «мультитабозом» (как его окрестили в Яндексе). У меня постоянно висит какое-то количество нужных мне вкладок, до которых всё никак не доходят руки, но которые надо держать на видном месте. И они постоянно захламляют рабочую область. Неужели наконец-то можно будет сделать для них «предбанник» 🙂