Google Chrome начнёт блокировать загрузки смешанного контента

Команда Google Chrome объявила, что браузер постепенно начнёт блокировать загрузки смешанного контента — HTTP-файлов на HTTPS-страницах.

Новая инициатива связана с ранее анонсированными планами по блокировке всего смешанного контента на защищённых страницах.

На данный момент Chrome никак не обозначает загрузку незащищённого контента на HTTPS-страницах.

Chrome 82, который выйдет в апреле, начнёт показывать предупреждение для таких загрузок. На первом этапе оно коснётся исполняемых файлов, таких как .apk и .exe.

В окне загрузки появится сообщение о том, что файл «не может быть скачан безопасно».

Google начнёт запуск этих предупреждений с Windows, macOS, Linux и Chrome OS, а затем перейдёт к Android и iOS.

Переход к полной блокировке загрузки незащищённых файлов будет осуществлён в несколько этапов:

Chrome 81 (март 2020): добавление сообщений в консоль с предупреждением о всех загрузках смешанного контента.

(март 2020): добавление сообщений в консоль с предупреждением о всех загрузках смешанного контента. Chrome 82 (апрель 2020): предупреждение о загрузке незащищённых исполняемых файлов.

(апрель 2020): предупреждение о загрузке незащищённых исполняемых файлов. Chrome 83 (июнь 2020): блокировка загрузки незащищённых исполняемых файлов. Браузер также начнёт показывать предупреждения для относящихся к смешанному контенту архивов (.zip) и образов дисков (.iso).

(июнь 2020): блокировка загрузки незащищённых исполняемых файлов. Браузер также начнёт показывать предупреждения для относящихся к смешанному контенту архивов (.zip) и образов дисков (.iso). Chrome 84 (август 2020): блокировка незащищённых исполняемых файлов, архивов и образов дисков. Браузер также начнёт предупреждать пользователей по всем другим загрузкам, связанным со смешанным контентом, за исключением изображений, аудио, видео и текстовых форматов.

(август 2020): блокировка незащищённых исполняемых файлов, архивов и образов дисков. Браузер также начнёт предупреждать пользователей по всем другим загрузкам, связанным со смешанным контентом, за исключением изображений, аудио, видео и текстовых форматов. Chrome 85 (сентябрь 2020): браузер начнёт предупреждать о загрузке HTTP-изображений, аудио, видео и текстовых файлов. Chrome также будет блокировать все другие загрузки смешанного контента.

(сентябрь 2020): браузер начнёт предупреждать о загрузке HTTP-изображений, аудио, видео и текстовых файлов. Chrome также будет блокировать все другие загрузки смешанного контента. Chrome 86 (октябрь 2020): браузер будет блокировать все загрузки смешанного контента.

Напомним, что в феврале Google Chrome начал блокировать всплывающие запросы на показ уведомлений от сайтов.