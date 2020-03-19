Google приостановил выпуск новых версий Chrome и Chrome OS

Google объявил, что приостановил выпуск новых версий Chrome и Chrome OS в связи со скорректированными графиками работы после перехода на удалённый режим.

Цель разработчиков – убедиться, что новые релизы остаются «стабильными, безопасными и надёжными для всех, кто на них полагается».

Due to adjusted work schedules, we’re pausing upcoming Chrome & Chrome OS releases. Our goal is to ensure they continue to be stable, secure, & reliable for anyone who depends on them. We’ll prioritize updates related to security, which will be included in Chrome 80. Stay tuned. — Chrome Developers (@ChromiumDev) March 18, 2020

В Google также заявили, что будет отдавать приоритет обновлениям, связанным с безопасностью, и что они будут включены в Chrome 80.

На прошлой неделе Google рекомендовал всем своим сотрудникам в США и Канаде перейти на работу из дома, чтобы замедлить распространение COVID-19.