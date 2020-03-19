Google приостановил выпуск новых версий Chrome и Chrome OS

Анна Бондарь -
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Google объявил, что приостановил выпуск новых версий Chrome и Chrome OS в связи со скорректированными графиками работы после перехода на удалённый режим.

Цель разработчиков – убедиться, что новые релизы остаются «стабильными, безопасными и надёжными для всех, кто на них полагается».

В Google также заявили, что будет отдавать приоритет обновлениям, связанным с безопасностью, и что они будут включены в Chrome 80.

На прошлой неделе Google рекомендовал всем своим сотрудникам в США и Канаде перейти на работу из дома, чтобы замедлить распространение COVID-19.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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