Google приостановил выпуск новых версий Chrome и Chrome OS

Google объявил, что приостановил выпуск новых версий Chrome и Chrome OS в связи со скорректированными графиками работы после перехода на удалённый режим.
Цель разработчиков – убедиться, что новые релизы остаются «стабильными, безопасными и надёжными для всех, кто на них полагается».
В Google также заявили, что будет отдавать приоритет обновлениям, связанным с безопасностью, и что они будут включены в Chrome 80.
На прошлой неделе Google рекомендовал всем своим сотрудникам в США и Канаде перейти на работу из дома, чтобы замедлить распространение COVID-19.
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