Google сообщил о крупном обновлении настроек безопасности в Chrome

Google вводит новые инструменты и меняет дизайн настроек конфиденциальности и безопасности в десктопной версии Chrome.

Согласно Google, это крупное обновление браузера в целом, которое призвано упростить пользователям контроль над их безопасностью в сети.

Основные изменения:

Обновлённый интерфейс настроек для более быстрого и понятного доступа. Разработчики распределили элементы управления на два раздела, чтобы пользователям было легче узнать, к чему имеет доступ тот или иной сайт.

Новый раздел «Я и Google» (ранее — «Пользователи»), где находятся параметры синхронизации. С их помощью можно определить, какие данные следует сохранять и синхронизировать с Аккаунтом Google:

Новые инструменты проверки безопасности, которые подскажут, были ли скомпрометированы сохранённые пароли:

Блокировка сторонних файлов cookie по умолчанию для каждого сеанса в режиме инкогнито:

Все расширения сгруппированы под одним значком:

Добавлены две новые функции: улучшенный безопасный просмотр и безопасный DNS-сервер.

Все эти нововведения, включая изменённый раздел «Конфиденциальность и безопасность», появятся в десктопном браузере Chrome в ближайшие несколько недель.

Подробнее об обновлении можно узнать в блоге Google.