Google сообщил о крупном обновлении настроек безопасности в Chrome

Анна Бондарь -
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Google вводит новые инструменты и меняет дизайн настроек конфиденциальности и безопасности в десктопной версии Chrome.

Согласно Google, это крупное обновление браузера в целом, которое призвано упростить пользователям контроль над их безопасностью в сети.

Основные изменения:

  • Обновлённый интерфейс настроек для более быстрого и понятного доступа. Разработчики распределили элементы управления на два раздела, чтобы пользователям было легче узнать, к чему имеет доступ тот или иной сайт.
  • Новый раздел «Я и Google» (ранее — «Пользователи»), где находятся параметры синхронизации. С их помощью можно определить, какие данные следует сохранять и синхронизировать с Аккаунтом Google:
  • Новые инструменты проверки безопасности, которые подскажут, были ли скомпрометированы сохранённые пароли:
  • Блокировка сторонних файлов cookie по умолчанию для каждого сеанса в режиме инкогнито:
  • Все расширения сгруппированы под одним значком:
  • Добавлены две новые функции: улучшенный безопасный просмотр и безопасный DNS-сервер.

Все эти нововведения, включая изменённый раздел «Конфиденциальность и безопасность», появятся в десктопном браузере Chrome в ближайшие несколько недель.

Подробнее об обновлении можно узнать в блоге Google.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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