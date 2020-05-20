Google сообщил о крупном обновлении настроек безопасности в Chrome

Google вводит новые инструменты и меняет дизайн настроек конфиденциальности и безопасности в десктопной версии Chrome.
Согласно Google, это крупное обновление браузера в целом, которое призвано упростить пользователям контроль над их безопасностью в сети.
Основные изменения:
- Обновлённый интерфейс настроек для более быстрого и понятного доступа. Разработчики распределили элементы управления на два раздела, чтобы пользователям было легче узнать, к чему имеет доступ тот или иной сайт.
- Новый раздел «Я и Google» (ранее — «Пользователи»), где находятся параметры синхронизации. С их помощью можно определить, какие данные следует сохранять и синхронизировать с Аккаунтом Google:
- Новые инструменты проверки безопасности, которые подскажут, были ли скомпрометированы сохранённые пароли:
- Блокировка сторонних файлов cookie по умолчанию для каждого сеанса в режиме инкогнито:
- Все расширения сгруппированы под одним значком:
- Добавлены две новые функции: улучшенный безопасный просмотр и безопасный DNS-сервер.
Все эти нововведения, включая изменённый раздел «Конфиденциальность и безопасность», появятся в десктопном браузере Chrome в ближайшие несколько недель.
Подробнее об обновлении можно узнать в блоге Google.
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