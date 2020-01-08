Chrome начнёт блокировать push-уведомления от сайтов

Google Chrome начнёт блокировать всплывающие запросы на показ уведомлений от сайтов.

Новая функция будет запущена в феврале. Она реализована в 80-й версии браузера.

Для блокировки пользователям нужно будет активировать соответствующую опцию в настройках оповещений:

При этом по некоторым сайтам блокировка уведомлений будет осуществляться автоматически.

Чтобы этого избежать, владельцам сайтов рекомендуется ознакомиться с требованиями Google.

Автоматическая блокировка

Chrome будет автоматически блокировать оповещения в следующих двух случаях:

Первый сценарий ориентирован на тех пользователей, которые постоянно блокируют всплывающие оповещения. В данном случае им не нужно будет вручную включать блокировку оповещений. Она будет включена по умолчанию.

Второй сценарий ориентирован на сайты, пользователи которых редко соглашаются на получение уведомлений.

Автоматическая блокировка будет расширяться по мере увеличения объёма собранных Google данных.

Новый UI

Chrome представит так называемый «Quiet UI». Его цель – проинформировать пользователей о том, что оповещения были заблокированы, и дать им возможность разблокировать их.

Меры против сайтов-нарушителей

Google также предупредил, что будет принимать меры в отношении тех сайтов, которые злоупотребляют push-оповещениями с целью показа рекламы, распространения malware или введения в заблуждение пользователей.

Какие именно санкции будут применяться к этим ресурсам, компания сообщит позже.

Когда будет запущена блокировка

Выход 80-й версии Chrome запланирован на 4 февраля 2020 года.

Те разработчики, которые хотят поэкспериментировать с новой функцией, могут скачать Chrome Canary.

Как предотвратить блокировку

Команда Google Chrome рекомендует владельцам сайтов протестировать свои ресурсы с помощью Canary, чтобы посмотреть, как браузер будет взаимодействовать с ними после выхода 80-й версии.

Google также опубликовал рекомендации о том, как использовать push-уведомления на сайте, чтобы они были видны пользователям и не блокировались.

Напомним, что в Firefox аналогичная функция начала работать 7 января после выхода 72-й версии браузера.