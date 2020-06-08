Google тестирует новые фильтры для быстрого поиска в Chrome

Google начал тестировать новые фильтры для быстрого поиска в Chrome. Об этом сообщает Android Police.

Новый эксперимент получил название «query tiles». Эти элементы, расположенные под поисковой строкой, представляют собой шорткаты с изображениями, которые позволяют быстро получить результаты по определённой теме.

В США в рамках теста пользователям предлагается 13 категорий фильтров первого уровня: фильмы, новости, рецепты, мода, музыка, здоровье, электроника, ТВ-шоу, спорт, астрология, образование, инвестиции и автомобили.

При нажатии на каждую из этих категорий появляются дополнительные подкатегории, позволяющие уточнить запрос. Например, в новостях это может быть COVID-19, а в электронике – видеоигры.

Слева: фильтры первого уровня. Справа: фильтры второго уровня в категории «Новости»

В настоящее время «query tiles» доступны в Chrome Dev и Canary.