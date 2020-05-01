Google ужесточает борьбу со спамными расширениями в Chrome Web Store

Google сообщил об обновлении правил в магазине расширений Chrome Web Store. Эти изменения призваны сократить количество спама в сервисе.

Новые правила вступят в силу 27 августа 2020 года. К этому времени разработчики должны внести необходимые изменения в свои расширения.

Обновление политики сервиса будет содержать шесть новых запретов:

Разработчикам запрещается публиковать несколько расширений с похожей функциональностью.

Запрещено искажать метаданные, информация также не должна быть «чрезмерной». Это касается описания, имени разработчика, названия, иконок, скриншотов и промо-изображений.

Запрещены манипуляции с отзывами, количеством установок и рейтингом для получения лучших мест размещения.

Расширения, которые только запускают другие приложения или сайты, теперь не допускаются.

Расширения, которые злоупотребляют оповещениями и отправляют сообщения, нарушающие пользовательский опыт, будут блокироваться.

Расширения, которые отправляют сообщения пользователям, не предоставляя возможность подтвердить отправку и получателя, также запрещены.

С обновлённой политикой можно ознакомиться здесь. Google также опубликовал FAQ по этому обновлению.