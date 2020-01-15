Google Chrome перестанет поддерживать third-party cookies

Google объявил, что поддержка third-party cookies в браузере Chrome будет постепенно прекращена в течение ближайших двух лет.

Как сообщалось ранее, компания намерена заменить их браузерным механизмом, который разрабатывается в рамках инициативы Privacy Sandbox.

Google рассказал о проекте Privacy Sandbox в августе. Согласно компании, цель инициативы – «создать безопасную среду для персонализации, которая также защищает конфиденциальность пользователей».

Google считает, что это требует новых подходов к обеспечению релевантности рекламы. При этом сведения, которые передаются сайтам и рекламодателям, должны быть минимизированы путём агрегирования и хранения большего количества данных непосредственно на устройстве.

Система Privacy Sandbox предусматривает таргетинг и измерение конверсий в браузерной среде с помощью «API-интерфейсов, которые сохраняют конфиденциальность».

Проект основан на таких технологиях и методах, как дифференциальная приватность и федеративное машинное обучение.

Начиная с февраля Google начнёт обрабатывать файлы cookies, которые не содержат ярлык SameSite как first-party, чтобы файлы, помеченные для стороннего использования, были доступны через HTTPS. Компания также будет работать над тем, чтобы искоренить фингерпринтинг и другие методы «скрытого отслеживания».

Напомним, ранее Google анонсировал решение, которое позволяет избежать повторных показов рекламы при блокировке third-party cookies.