Google Chrome будет показывать в адресной строке только имя домена

Браузер Google Chrome начнёт скрывать часть URL-адреса и отображать в адресной строке только имя домена. Информация об этой функции появилась в каналах Chrome Dev и Canary, пишет Android Police.

Обновление может быть запущено уже в следующей версии браузера (v85).

Поскольку эта функция на данный момент является экспериментальной, то в документации она упоминается как «flag» и идёт под названием «Omnibox UI Hide Steady-State URL Path, Query and Ref».

Этот флаг позволяет Chrome скрывать все составляющие части URL-адреса, за исключением имени домена.

Другие флаги связаны с первым (основным). Они раскрывают новые способы взаимодействия с адресной строкой в будущих версиях Chrome.

Так, пользователи смогут увидеть полный URL-адрес, наведя курсор на адресную строку.

Ещё одна функция заставит Chrome скрыть всю адресную строку, когда пользователь начнёт взаимодействовать со страницей.

В пользу того, что эти функции находятся в работе, также указывает информация на странице для отслеживания багов в Chromium, где разработчики фиксируют те ошибки, которые они находят.

Напомним, в сентябре 2018 года стало известно, что команда Chrome работает над заменой URL. Инженеры хотят найти способ для лучшей передачи идентичности сайтов.

Отметим также, что разработчики уже тестировали показ в адресной строке только имени домена. Это было в 2014 году, но тогда для просмотра полного адреса страницы нужно было нажать на отображаемую часть.

А в январе Google тестировал полное скрытие URL в адресной строке Chrome – вместо него отображался поисковый запрос пользователя.