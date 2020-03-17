Новости Mail.ru узнали, что беспокоит россиян

Последние недели новостная повестка в основном состоит из коронавируса, курсов валют, цен на нефть и поправок в Конституцию. Новости Mail.ru и Поиск Mail.ru провели исследование и узнали, какая из этих тем беспокоит россиян больше всего и верят ли они тому, что пишут в СМИ.

Опрос Новостей Mail.ru показал, что 86% россиян следят за новостями о коронавирусе, при этом 32% считают, что масштабы проблемы сильно преувеличены, а факты, описываемые в новостях, искажены.

Скачки курсов валют, цены на нефть и ситуация на биржах также беспокоят опрошенных — 78% из них не пропускают экономические новости. Но, в отличие от коронавируса, материалы о финансовом кризисе подаются в медиаполе вполне достоверно и соответствуют реальности — так считают 59% респондентов.

Что касается внесения поправок в Конституцию РФ, только 60% опрошенных интересует главная на сегодня новость политической повестки. При этом 68% респондентов подчеркнули, что хотят узнавать в новостях еще больше деталей будущих изменений в основном законе страны.

В целом результаты опроса Новостей Mail.ru отражают основные переживания россиян. Больше всего внимания достается теме коронавируса, на втором месте — курсы валют и цены на нефть, на третьем — поправки в Конституцию. Это подтверждают и данные Поиска Mail.ru. Сервис проанализировал поисковые запросы россиян за последние несколько недель. Оказалось, что интерес к теме COVID-19 нарастал постепенно. Первый всплеск пришелся на 28 февраля, затем — на 3 марта, а разница в частоте запросов составила +23%. После этого самый резкий всплеск произошел 12 марта — плюс 102%.

Количество запросов о валютных котировках также увеличилось — на 978% (8-10 марта). Однако резкий рост обернулся стремительным падением. Всего через неделю, 15 марта, интерес к курсу евро и доллара снизился на 475%.

Опрос проводился с 13 по 15 марта 2020 года среди 60 292 пользователей проекта Новости Mail.ru.

Отметим, что вчера компания Яндекс запустила онлайн-карту распространения коронавируса, основанную на актуальных данных Роспотребнадзора и Университета Джонса Хопкинса (JHU) в США.