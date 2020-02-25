Агентство CypressNorth предложило свою альтернативу значку Google Partner – Client Partner.

Этот шаг стал ответом на предстоящий ввод новых требований для получения значка Партнёра Google, согласно которым агентства должны будут по-максимуму применять рекомендации Google Ads в аккаунтах своих клиентов.

Google Partners should help agencies serve their clients, not push sales initiatives with optimization score quotas.



So we built a badge to resist @googlepartners new regulations.



Introducing the Client Partners badge.



Take a stand for $0 at https://t.co/XVhjJojTpA#ppcchat pic.twitter.com/8NW4xpzq4d — Cypress North (@CypressNorth) February 24, 2020

«…Новые правила заставляют рекламодателей выбирать между внедрением автоматических рекомендаций Google для клиентов и полной потерей статуса Партнёра.

После того, как эти изменения вступят в силу, агентства будут вынуждены соблюдать квоты по рекомендациям Google, независимо от того, помогает это клиентам или нет, если они хотят остаться Партнёром.

Мы находим это неприемлемым и предосудительным», — написал партнёр CypressNorth Грег Финн (Greg Finn) в Twitter.

Для борьбы с предстоящими изменениями в агентстве разработали новый значок Client Partners Certified, который можно разместить на сайте. Он призван показать, что компания не готова обеспечивать прибыль Google Ads за счёт своих клиентов.

Can you agree to this simple statement?



That you will put your clients first & foremost with Ad Platform incentives a distant second.



If you refuse to force @GoogleAds recommendations on clients in exchange for a @googlepartners badge, take the pledge.https://t.co/qygzHfbcHx — Greg Finn (@gregfinn) February 18, 2020

Full clarity:



This is solely built by @CypressNorth.



The only reason we made this, is to stand up to the @googlepartners Program & the new changes.



Taking away credits to the Partners store is one thing, thrusting recommendations on clients (using agencies) is another). pic.twitter.com/IdJfPjh82T — Greg Finn (@gregfinn) February 18, 2020

Узнать подробнее можно по ссылке: https://client.partners/.

Некоторые маркетологи уже выявили желание разместить такой значок на своих сайтах.

Как много специалистов решат присоединиться к инициативе, покажет время.