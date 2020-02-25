Агентство CypressNorth предложило свою альтернативу значку Google Partner – Client Partner.
Этот шаг стал ответом на предстоящий ввод новых требований для получения значка Партнёра Google, согласно которым агентства должны будут по-максимуму применять рекомендации Google Ads в аккаунтах своих клиентов.
«…Новые правила заставляют рекламодателей выбирать между внедрением автоматических рекомендаций Google для клиентов и полной потерей статуса Партнёра.
После того, как эти изменения вступят в силу, агентства будут вынуждены соблюдать квоты по рекомендациям Google, независимо от того, помогает это клиентам или нет, если они хотят остаться Партнёром.
Мы находим это неприемлемым и предосудительным», — написал партнёр CypressNorth Грег Финн (Greg Finn) в Twitter.
Для борьбы с предстоящими изменениями в агентстве разработали новый значок Client Partners Certified, который можно разместить на сайте. Он призван показать, что компания не готова обеспечивать прибыль Google Ads за счёт своих клиентов.
Узнать подробнее можно по ссылке: https://client.partners/.
Некоторые маркетологи уже выявили желание разместить такой значок на своих сайтах.
Как много специалистов решат присоединиться к инициативе, покажет время.
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