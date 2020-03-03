В Облаке Mail.ru появился быстрый поиск фотографий документов

Мобильная версия Облака Mail.ru научилась распознавать разные типы документов. Благодаря новой функции фото паспортов, свидетельств о рождении, СТС, ИНН и других документов не затеряются среди остальных снимков, их будет легко найти в нужный момент.

У многих людей уже вошло в привычку фотографировать полисы, свидетельства, чеки, паспорта и другие важные документы, чтобы обратиться к ним при надобности. Однако далеко не все достаточно ответственны, чтобы держать виртуальные документы в порядке. Чаще всего снимки просто попадают в фотогалерею телефона, где их потом трудно найти.

Теперь приложение Облака Mail.ru по желанию пользователя найдет все фотографии с документами и разложит их по специальным папкам. Сервис распознает все основные типы документов: гражданский и заграничный паспорт, ИНН, СНИЛС, медицинский полис, свидетельство о рождении, водительские права, свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства, банковские карты и чеки. Какой именно документ изображен на снимке, Облако понимает при помощи технологий компьютерного зрения. Список документов постоянно расширяется.

Егор Ганин, заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group:

«Количество загружаемых в Облако Mail.ru фотографий увеличивается год к году на десятки процентов. И команда Облака Mail.ru проводит много времени в поисках решений, которые упрощают жизнь тех, кто много фотографирует на телефон. Одно из них — систематизация сделанных снимков. Сегодня к запущенным нами ранее распознаванию лиц, достопримечательностей и объектов добавился и поиск фотографий документов».

Пользователь может сам перенести фото документов со смартфона в Облако или включить автоматическую загрузку. В этом случае каждый новый снимок будет сразу дублироваться в подходящий альбом хранилища, где его проще и быстрее искать.

Новую функцию могут включить все пользователи обновленного мобильного приложения Облака Mail.ru в версиях для iOS и Android.

Отметим, что с осени прошлого года в Почту и Облако Mail.ru можно входить по отпечатку пальца и с помощью внешних устройств: USB-, Bluetooth- и NFC-ключей.

Также в 2019 году сервисы Mail.ru вошли в список мобильных приложений в Google Play, которые быстрее всех устраняют киберугрозы. Почта и Облако Mail.ru стали единственными российскими сервисами, вошедшими в топ-20 списка.