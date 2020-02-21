Google: коды ответа сервера 429/503 могут приводить к выпадению страниц из индекса

Коды ответа сервера 429/503 не только замедляют сканирование страниц роботом Googlebot, но также могут приводить к их полному выпадению из индекса. Об этом заявил сотрудник Google Гэри Илш в Twitter.

Fun fact: serving 429/503 http status codes will slow down crawling, yes, but if you serve them for a longer period of time, they will remove the pages served with said codes from the index. pic.twitter.com/p4Wf6YD6SX — Gary "鯨理／경리" Illyes (@methode) February 20, 2020

Удаление страниц из индекса поисковой системы может произойти, если эти коды выводятся в течение более длительного периода времени. О каких именно сроках идёт речь, Илш не уточнил.

Напомним, в 2017 году сотрудник Google Джон Мюллер заявил, что код ответа сервера 503 можно использовать в течение нескольких часов, но не недель.