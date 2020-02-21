Google: коды ответа сервера 429/503 могут приводить к выпадению страниц из индекса

Анна Бондарь -
111

Коды ответа сервера 429/503 не только замедляют сканирование страниц роботом Googlebot, но также могут приводить к их полному выпадению из индекса. Об этом заявил сотрудник Google Гэри Илш в Twitter.

Удаление страниц из индекса поисковой системы может произойти, если эти коды выводятся в течение более длительного периода времени. О каких именно сроках идёт речь, Илш не уточнил.

Напомним, в 2017 году сотрудник Google Джон Мюллер заявил, что код ответа сервера 503 можно использовать в течение нескольких часов, но не недель.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Прокомментировать

avatar
  Подписаться  
Уведомление о