Google Analytics запустил когортный анализ для ресурсов App + Web

Google Analytics обновил инструмент «Analysis» для ресурсов «Приложение и сайт» (App + Web). Теперь в нём доступен метод когортного анализа.

Этот метод позволяет проводить более детальный анализ поведения пользователей по разным когортам. С его помощью специалисты смогут отвечать на следующие вопросы:

Среди тех пользователей, которые были приобретены на прошлой неделе, сколько совершили покупку и сколько времени прошло до покупки? Как это поведение отличается от поведения тех пользователей, что были приобретены на прошлой неделе?

Принесли ли больший доход те пользователи, которые совершили покупку в неделю Чёрной пятницы, чем пользователи, приобретённые в предыдущие недели?

Среди пользователей, которые совершили покупку на прошлой неделе, сколько купили товар повторно и какое время это заняло с момента первой покупки? Как это поведение меняется с течением времени?

Более подробная информация об использовании когортного анализа для ресурсов App + Web доступна в Справке Google Analytics (на английском языке).