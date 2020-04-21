Google Ads позволил синхронизировать порядок столбцов в аккаунтах

Анна Бондарь -
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В Google Ads теперь можно синхронизировать порядок отображения столбцов во всех управляемых аккаунтах. Нововведение заметил PPC-специалист Кирк Уильямс (Kirk Williams).

Чтобы включить синхронизацию, нужно выбрать соответствующий пункт в меню, которое появляется после наведения на кнопку настройки столбцов.

Согласно информации в Справке Google Ads, настройки на уровне управляющего аккаунта начали сохраняться с октября 2019 года. Предполагается, что синхронизация производится автоматически.

Однако, судя по скриншотам, приведённым Уильямсом, настроить эту функцию также можно вручную.

ИСТОЧНИКppc.world
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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