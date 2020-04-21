Google Ads позволил синхронизировать порядок столбцов в аккаунтах

В Google Ads теперь можно синхронизировать порядок отображения столбцов во всех управляемых аккаунтах. Нововведение заметил PPC-специалист Кирк Уильямс (Kirk Williams).

Чтобы включить синхронизацию, нужно выбрать соответствующий пункт в меню, которое появляется после наведения на кнопку настройки столбцов.

Согласно информации в Справке Google Ads, настройки на уровне управляющего аккаунта начали сохраняться с октября 2019 года. Предполагается, что синхронизация производится автоматически.

Однако, судя по скриншотам, приведённым Уильямсом, настроить эту функцию также можно вручную.