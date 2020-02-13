Домены .com могут стать дороже

В связи с новым соглашением между ICANN и Verisign цена на домены .com в ближайшие годы может заметно увеличиться.

Так, регистратор доменных имён Namecheap сообщил, что Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) позволила Verisign повысить оптовые цены на домены .com.

Новый контракт позволяет Verisign взимать с регистраторов доменов на 7% больше за домены .com в год в течение следующих 4 лет (2020–2023 гг.). Затем цены будут заморожены на 2 года с последующим увеличением в период с 2026 по 2029 год.

Теоретически, в течение 10 лет цена доменов .com может вырасти почти на 70% по сравнению с текущей ценой продажи.

Предполагается, что увеличенная стоимость доменов .com для регистраторов приведёт к повышению цен для конечных клиентов, хотя на данный момент это точно не известно.

Контракт также допускает повышение цен в случае «неординарных» ситуаций.

На стоимость других доменов верхнего уровня это соглашение не повлияет.

При этом стоит отметить, что домены .com являются наиболее широко используемыми в интернете. По данным Namecheap, общее количество доменных имён в настоящее время составляет 359,8 млн, из которых 144 млн – это .com.

Новое соглашение между ICANN и Verisign открыто для публичного обсуждения до 14 февраля. Повлияет ли обратная связь от представителей отрасли на условия контракта, неизвестно.

Напомним, что ранее ICANN убрала ограничение цены для домена .org, несмотря на оппозицию.