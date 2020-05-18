В подписке Combo от Mail.ru Group появились книги

С сегодняшнего дня пользователи сервиса скидок и спецпредложений Combo от Mail.ru Group получают доступ к 145 000 электронных книг сервиса MyBook. Это стандартный каталог MyBook, в который входят как художественные и научно-популярные произведения, так и деловая литература.

Если покупать доступ к базовому каталогу на MyBook напрямую, а не через Combo, это обойдется в 229 руб. в месяц.

Руководитель проекта Александр Круглов заявил, что доступ к книжному сервису особенно актуален в условиях режима самоизоляции. С 1 апреля в России прекратили работать книжные магазины, поскольку их продукция не относится к товарам первой необходимости.

Напомним, Mail.ru Group запустила подписку Combo со скидками на услуги популярных сервисов такси, каршеринга и доставки еды в октябре 2019 года. Combo за 199 руб. в месяц дает премиум-доступ к музыке ВКонтакте, скидки на сервис доставки Delivery Club и такси «Ситимобил», а с февраля этого года и доступ к части фильмов и сериалов от онлайн-кинотеатра Okko.