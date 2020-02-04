Mail.ru добавила в подписку Combo доступ к онлайн-кинотеатру Okko

Сервис подписки Combo от Mail.ru Group расширил список партнеров: подписчики смогут смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Okko. Теперь у пользователей будет выбор между двумя видеосервисами — Okko и «МегаФон ТВ». Стоимость подписки не изменится.

Доступ к пакету из 10 тысяч фильмов и сериалов на Okko открывается автоматически: достаточно выбрать этот онлайн-кинотеатр в личном кабинете Combo. Там же можно переключаться между видеосервисами.

Среди других преимуществ Combo — доступ к музыке ВКонтакте и в приложении BOOM без рекламы, с возможностью прослушивания офлайн, а также в фоновом режиме.

Напомним, Mail.ru Group запустила подписку Combo со скидками на услуги популярных сервисов такси, каршеринга, доставки еды и др. в октябре 2019 года.

Пользователи Combo получают дополнительную скидку 10% на заказы в Delivery Club (суммируется со скидками по промокодам). А в «Макдоналдс» выгода теперь будет еще больше: в дополнение к базовым 10% скидки по Combo подписчики получат дополнительные 10% на три заказа в месяц через Delivery Club.

Combo дает скидку в Ситимобил — 10% на поездки или увеличение уже имеющейся скидки на 3%, — а также кэшбэк 10% от стоимости каждой поездки с YouDrive и скидку 50% на первую поездку после оформления подписки.

Кроме того, подписчики получают дополнительные 16 ГБ в Облаке Mail.ru и скидку 10% в онлайн-cупермаркете Perekrestok.ru и в офлайн-магазинах «Перекресток».

