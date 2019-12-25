Mail.ru Group добавила в подписку Combo музыку ВКонтакте и BOOM

Сервис подписки Combo от Mail.ru Group расширил список предложений в рамках существующего пакета за счет музыкального контента.

Пользователи Combo получат доступ к музыке ВКонтакте и в приложении BOOM без рекламы, с возможностью прослушивания офлайн, а также в фоновом режиме. Стоимость подписки Combo останется прежней.

В подписке Combo реализована бесшовная интеграция с музыкальной экосистемой ВКонтакте и BOOM. Музыка доступна в списке предложений уже с 25 декабря как новым пользователям, так и текущим подписчикам.

Чтобы активировать доступ к музыке, необходимо привязать свой аккаунт ВКонтакте в личном кабинете Combo. После этого владельцы подписки смогут слушать музыку без рекламы, офлайн и в фоновом режиме.

Оформить подписку Combo теперь можно не только на сайте combo.mail.ru, но и прямо ВКонтакте — в мини-приложении, созданном на платформе VK Mini Apps: vk.com/combo. Стоимость подписки Combo — 199 рублей в месяц (тариф с ежемесячным продлением). При оплате картой Visa до конца года цена составит 99 рублей в месяц.

Напомним, Mail.ru Group запустила подписку Combo со скидками на услуги популярных сервисов такси, каршеринга, доставки еды и др. в октябре.

В рамках подписки Delivery Club предоставляет постоянную дополнительную скидку 10% на все заказы, которая суммируется с уже имеющимися скидками по промокодам пользователя. Ситимобил снижает цену поездки на 10% для любого тарифа или увеличивает уже имеющуюся скидку на 3%. YouDrive возвращает 10% от стоимости каждой поездки. Также подписчики получают дополнительные 16 ГБ в Облаке Mail.ru.

В «Макдоналдс» подписчики Combo могут каждый месяц получать второй «Биг Мак» в подарок. В онлайн-cупермаркете Perekrestok.ru и в офлайн-магазинах «Перекресток» для них действует скидка 10%. Также в Combo включена подписка на сервис «МегаФон ТВ», доступный абонентам любого оператора. Пользователи могут смотреть сотни телеканалов, а также имеют доступ к пакету «Амедиатека».





