Как эпидемия COVID-19 отразилась на предпочтениях потребителей

Анна Бондарь -
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Компания Survata поделилась результатами исследования, призванного выяснить, какие изменения произошли в поведении потребителей на фоне эпидемии COVID-19.

Полученные результаты помогают понять, в какие кампании для продвижения сейчас выгоднее вкладывать средства: ориентированные на верхнюю часть воронки или в performance-маркетинг.

Исследователи также выяснили, какие сообщения хотели бы слышать от компаний потребители.

В опросе приняли участие 1016 взрослых американцев.

  • Предпочтение известным брендам при сокращении расходов

Согласно отчёту, по ряду категорий товаров респонденты отдают явное предпочтение уже устоявшимся брендам. При этом почти две трети респондентов (64%) значительно сократили свои расходы на покупки.

«В предыдущие периоды экономической неопределённости товары-дженерики показывали лучшие результаты по сравнению с брендовыми аналогами, поскольку потребители не хотели платить больше», — отметили авторы отчёта.

Во время эпидемии COVID-19 наблюдается другая картина, несмотря на снижение расходов.

В ряде категорий товаров (чистящие средства, замороженные продукты, кофе, газированные напитки и упакованные продукты) потребители указали, что они гораздо чаще выбирают знакомые бренды. Однако в таких категориях, как безрецептурные препараты и средства личной гигиены, аудитория была более равномерно разделена, при этом потребители немного чаще выбирали дженерики вместо брендов, предположительно в целях экономии.

  • Потребители становятся более избирательными и осторожными

По данным Survata, около 15% респондентов намерены сократить свои расходы на 30-40%, а 1 из 5 – на 50% и больше.

  • Что люди хотели бы слышать от компаний

В это непростое время потребители хотели бы видеть сообщения от брендов на следующие темы:

  • Работа над доступностью товаров (36%)
  • Забота о сотрудниках компании (25%)
  • Забота о безопасности товаров (24%)
  • Контроль цен/издержек (14%)

Для 40% респондентов самый значимый фактор при принятии решения о покупке – доверие.

Кроме того, потребители теперь в 3 раза чаще склонны внимательно изучать товары перед покупкой.

ИСТОЧНИКSearch Engine Land
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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