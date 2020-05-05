Как эпидемия COVID-19 отразилась на предпочтениях потребителей

Компания Survata поделилась результатами исследования, призванного выяснить, какие изменения произошли в поведении потребителей на фоне эпидемии COVID-19.
Полученные результаты помогают понять, в какие кампании для продвижения сейчас выгоднее вкладывать средства: ориентированные на верхнюю часть воронки или в performance-маркетинг.
Исследователи также выяснили, какие сообщения хотели бы слышать от компаний потребители.
В опросе приняли участие 1016 взрослых американцев.
- Предпочтение известным брендам при сокращении расходов
Согласно отчёту, по ряду категорий товаров респонденты отдают явное предпочтение уже устоявшимся брендам. При этом почти две трети респондентов (64%) значительно сократили свои расходы на покупки.
«В предыдущие периоды экономической неопределённости товары-дженерики показывали лучшие результаты по сравнению с брендовыми аналогами, поскольку потребители не хотели платить больше», — отметили авторы отчёта.
Во время эпидемии COVID-19 наблюдается другая картина, несмотря на снижение расходов.
В ряде категорий товаров (чистящие средства, замороженные продукты, кофе, газированные напитки и упакованные продукты) потребители указали, что они гораздо чаще выбирают знакомые бренды. Однако в таких категориях, как безрецептурные препараты и средства личной гигиены, аудитория была более равномерно разделена, при этом потребители немного чаще выбирали дженерики вместо брендов, предположительно в целях экономии.
- Потребители становятся более избирательными и осторожными
По данным Survata, около 15% респондентов намерены сократить свои расходы на 30-40%, а 1 из 5 – на 50% и больше.
- Что люди хотели бы слышать от компаний
В это непростое время потребители хотели бы видеть сообщения от брендов на следующие темы:
- Работа над доступностью товаров (36%)
- Забота о сотрудниках компании (25%)
- Забота о безопасности товаров (24%)
- Контроль цен/издержек (14%)
Для 40% респондентов самый значимый фактор при принятии решения о покупке – доверие.
Кроме того, потребители теперь в 3 раза чаще склонны внимательно изучать товары перед покупкой.
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