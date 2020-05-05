Как эпидемия COVID-19 отразилась на предпочтениях потребителей

Компания Survata поделилась результатами исследования, призванного выяснить, какие изменения произошли в поведении потребителей на фоне эпидемии COVID-19.

Полученные результаты помогают понять, в какие кампании для продвижения сейчас выгоднее вкладывать средства: ориентированные на верхнюю часть воронки или в performance-маркетинг.

Исследователи также выяснили, какие сообщения хотели бы слышать от компаний потребители.

В опросе приняли участие 1016 взрослых американцев.

Предпочтение известным брендам при сокращении расходов

Согласно отчёту, по ряду категорий товаров респонденты отдают явное предпочтение уже устоявшимся брендам. При этом почти две трети респондентов (64%) значительно сократили свои расходы на покупки.

«В предыдущие периоды экономической неопределённости товары-дженерики показывали лучшие результаты по сравнению с брендовыми аналогами, поскольку потребители не хотели платить больше», — отметили авторы отчёта.

Во время эпидемии COVID-19 наблюдается другая картина, несмотря на снижение расходов.

В ряде категорий товаров (чистящие средства, замороженные продукты, кофе, газированные напитки и упакованные продукты) потребители указали, что они гораздо чаще выбирают знакомые бренды. Однако в таких категориях, как безрецептурные препараты и средства личной гигиены, аудитория была более равномерно разделена, при этом потребители немного чаще выбирали дженерики вместо брендов, предположительно в целях экономии.

Потребители становятся более избирательными и осторожными

По данным Survata, около 15% респондентов намерены сократить свои расходы на 30-40%, а 1 из 5 – на 50% и больше.

Что люди хотели бы слышать от компаний

В это непростое время потребители хотели бы видеть сообщения от брендов на следующие темы:

Работа над доступностью товаров (36%)

Забота о сотрудниках компании (25%)

Забота о безопасности товаров (24%)

Контроль цен/издержек (14%)

Для 40% респондентов самый значимый фактор при принятии решения о покупке – доверие.

Кроме того, потребители теперь в 3 раза чаще склонны внимательно изучать товары перед покупкой.