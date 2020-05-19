Google: «core algorithm» – это набор алгоритмов, которые являются частью IR Score

На днях сотрудник Google Гэри Илш рассказал в Twitter, что в его понимании представляет собой основной алгоритм поисковой системы (core algorithm).

«Я ни с кем не сверялся, не говоря уже о Дэнни [Салливане], который говорит об основном алгоритме больше, чем кто-либо другой, но когда я публично говорю «core algorithm», то я имею в виду набор алгоритмов, которые являются частью оценщика (IR Score в Information Retrieval) и обычно остаются безымянными на внешнем уровне», — написал Илш.

Again, this is just my take and others might have a different take. — Gary 鯨理／경리 Illyes (@methode) May 15, 2020

Ранее Илш назвал эти алгоритмы «baby-алгоритмами», которые работают в унисон для определения рейтинга страниц в ранжировании.

Поскольку обычно Google не называет эти алгоритмы, у него нет необходимости объяснять, какие именно компоненты в этом наборе были обновлены при очередном Core Update.

Напомним, что 18 мая Google завершил запуск последнего обновления основного алгоритма — May 2020 Core Update.