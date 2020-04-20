Google ответил на вопрос о возможном переносе обновления основного алгоритма

В свете приближающихся сроков обновления основного алгоритма Google вебмастера и SEO-специалисты начали интересоваться, не планирует ли поисковик отложить запуск в связи с эпидемией коронавируса.

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на один из таких вопросов в Twitter.

По его словам, для этих обновлений нет фиксированного графика, поэтому говорить об отсрочках в данном случае некорректно.

We don't have a fixed schedule for these, so there's not really a notion of "delay" involved 🙂 — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) April 16, 2020

Означает ли это, что обновление выйдет в скором времени или всё же будет отложено, осталось непонятным.

Напомним, что последнее обновление основного алгоритма Google было выпущено 13 января. Обычно поисковик производит эти апдейты каждые три месяца, так что следующее обновление ожидается в этом месяце.