Google приступил к запуску January 2020 Core Update

Google объявил о запуске очередного обновления основного алгоритма, которое получило название January 2020 Core Update.

The January 2020 Core Update is now live and will be rolling out to our various data centers over the coming days. — Google SearchLiaison (@searchliaison) January 13, 2020

Поскольку это обновление основного алгоритма, то оно повлияет на результаты поиска по всему миру.

Рекомендации Google по апдейтам этого типа остаются прежними. Ознакомиться с ними можно здесь.

Напомним, что обновления основного алгоритма призваны повысить релевантность результатов поиска для пользователей. Ухудшение позиций отдельных страниц после апдейта не обязательно говорит о том, что с ними что-то не так. Скорее всего, Google начал расценивать их как менее релевантные.

Если позиции страницы упали, стоит посмотреть, что ранжируется выше, и подумать, как предоставить более полезное и релевантное решение для пользователей.

Предыдущее обновление основного алгоритма было запущено в сентябре.

Материалы по теме: