Google практически завершил запуск January 2020 Core Update

Сотрудник Google Дэнни Салливан сообщил в Twitter, что запуск январского обновления основного алгоритма – January 2020 Core Update – по большей части завершён.

For those who have asked, the update is mostly done, though as with any core update, it may take to two weeks to fully complete. — Google SearchLiaison (@searchliaison) January 16, 2020

При этом он отметил, что полный запуск займёт около двух недель — как это обычно происходит в случае таких обновлений. Это значит, что колебания в выдаче пока будут продолжаться.

Инструменты мониторинга SERP на данный момент показывают следующую картину:

Mozcast:

SERPMetrics:

Algoroo:

Advanced Web Rankings:

Accuranker:

RankRanger:

SEMRush:

Напомним, что запуск January 2020 Core Update был начат в понедельник 13 января. Обновление внедряется по всему миру и повлияет на все языковые версии поисковой системы.