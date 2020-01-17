Google практически завершил запуск January 2020 Core Update

Сотрудник Google Дэнни Салливан сообщил в Twitter, что запуск январского обновления основного алгоритма – January 2020 Core Update – по большей части завершён.
При этом он отметил, что полный запуск займёт около двух недель — как это обычно происходит в случае таких обновлений. Это значит, что колебания в выдаче пока будут продолжаться.
Инструменты мониторинга SERP на данный момент показывают следующую картину:
Напомним, что запуск January 2020 Core Update был начат в понедельник 13 января. Обновление внедряется по всему миру и повлияет на все языковые версии поисковой системы.
Прокомментировать