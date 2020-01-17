Google практически завершил запуск January 2020 Core Update

Анна Бондарь -
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Сотрудник Google Дэнни Салливан сообщил в Twitter, что запуск январского обновления основного алгоритма – January 2020 Core Update – по большей части завершён.

При этом он отметил, что полный запуск займёт около двух недель — как это обычно происходит в случае таких обновлений. Это значит, что колебания в выдаче пока будут продолжаться.

Инструменты мониторинга SERP на данный момент показывают следующую картину:

Mozcast:

SERPMetrics:

Algoroo:

Advanced Web Rankings:

Accuranker:

RankRanger:

SEMRush:

Напомним, что запуск January 2020 Core Update был начат в понедельник 13 января. Обновление внедряется по всему миру и повлияет на все языковые версии поисковой системы.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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