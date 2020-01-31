Google запустил SOS-оповещения по запросам, связанным с коронавирусом

Google объявил о запуске SOS-оповещений в результатах поиска по запросам, связанным с коронавирусом.

Today we launched an SOS Alert for searches at Google related to the 2019 Novel Coronavirus. We do these regularly for crisis events around the world where public safety might be at risk . Here’s a refresher on what you’ll find…. pic.twitter.com/RpwZE6gTvM — Google SearchLiaison (@searchliaison) January 30, 2020

Новые оповещения запущены по всему миру, однако они пока отображаются не во всех странах. Так, в поисковой выдаче Google.com.ua на данный момент их нет.

Напомним, что поисковик впервые представил SOS-оповещения в 2017 году. Эти предупреждения активируются во время стихийных бедствий и катастроф и позволяют пользователям получать всю необходимую информацию.

Подробнее о функции SOS-оповещений в Google можно прочитать в Справке.