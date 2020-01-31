Google запустил SOS-оповещения по запросам, связанным с коронавирусом

Google объявил о запуске SOS-оповещений в результатах поиска по запросам, связанным с коронавирусом.
Новые оповещения запущены по всему миру, однако они пока отображаются не во всех странах. Так, в поисковой выдаче Google.com.ua на данный момент их нет.
Напомним, что поисковик впервые представил SOS-оповещения в 2017 году. Эти предупреждения активируются во время стихийных бедствий и катастроф и позволяют пользователям получать всю необходимую информацию.
Подробнее о функции SOS-оповещений в Google можно прочитать в Справке.
Прокомментировать