Google запустил SOS-оповещения по запросам, связанным с коронавирусом

Анна Бондарь -
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Google объявил о запуске SOS-оповещений в результатах поиска по запросам, связанным с коронавирусом.

Новые оповещения запущены по всему миру, однако они пока отображаются не во всех странах. Так, в поисковой выдаче Google.com.ua на данный момент их нет.

Напомним, что поисковик впервые представил SOS-оповещения в 2017 году. Эти предупреждения активируются во время стихийных бедствий и катастроф и позволяют пользователям получать всю необходимую информацию.

Подробнее о функции SOS-оповещений в Google можно прочитать в Справке.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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