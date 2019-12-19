Google повысил точность отчёта об индексировании в Search Console

Команда Google Webmasters сообщила в Twitter, что 15 декабря отчёт об индексировании в Search Console был обновлён. Теперь он содержит более точные данные по проиндексированным страницам.

From Dec 15, the Index Coverage report can more accurately report on indexed pages. Because of this, some pages that were "Crawled — currently not indexed" are now known to be indexed. You'll see a chart notification in this report. pic.twitter.com/RLgmo6x8jX — Google Webmasters (@googlewmc) December 18, 2019

В связи с этим некоторые страницы, ранее имевщие статус «просканирована, но пока не проиндексирована», теперь учитываются как проиндексированные. В отчёт было добавлено соответствующее оповещение.

Это значит, что хотя Google учитывал страницы как «пока не проиндексированные», на самом деле некоторые из них уже находились в индексе. Поэтому в обновлённом отчёте может увеличиться количество проиндексированных страниц.

Напомним, ранее Google сообщил, что в отчёте по ленте Discover теперь доступны более свежие данные.