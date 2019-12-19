Google повысил точность отчёта об индексировании в Search Console

Команда Google Webmasters сообщила в Twitter, что 15 декабря отчёт об индексировании в Search Console был обновлён. Теперь он содержит более точные данные по проиндексированным страницам.
В связи с этим некоторые страницы, ранее имевщие статус «просканирована, но пока не проиндексирована», теперь учитываются как проиндексированные. В отчёт было добавлено соответствующее оповещение.
Это значит, что хотя Google учитывал страницы как «пока не проиндексированные», на самом деле некоторые из них уже находились в индексе. Поэтому в обновлённом отчёте может увеличиться количество проиндексированных страниц.
Напомним, ранее Google сообщил, что в отчёте по ленте Discover теперь доступны более свежие данные.
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