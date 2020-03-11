Аналитики ожидают падение рекламных доходов Google и Facebook в связи с COVID-19

Западные аналитики прогнозируют, что Google и Facebook столкнутся со снижением доходов от рекламы в туристическом сегменте и других категориях, на которые больше всего повлияли глобальные усилия по замедлению распространения коронавируса. Об этом сообщает Search Engine Land.

В настоящее время маркетологи и медиабайеры пересматривают свои краткосрочные рекламные стратегии.

По оценкам аналитика Loop Capital Markets Роба Сандерсона (Rob Sanderson), по итогам первого квартала доходы Google от рекламы в туристическом сегменте упадут на 15% в годовом сравнении, а во втором квартале – на 20% из-за вспышки коронавируса.

Аналитики Needham Лора Мартин (Laura Martin) и Дэн Медина (Dan Medina) прогнозируют снижение расходов на рекламу в таких сегментах, как путешествия, розничная торговля, потребительские товары и развлечения, на которые приходится около 30-45% общей выручки Facebook.

Медиабайеры по-разному оценивают текущую ситуацию: некоторые пока не наблюдают никаких изменений, другие – вносят значительные корректировки в свои краткосрочные бюджеты. При этом есть и те, кто увеличивает бюджеты на digital.

Между тем некоторые компании полностью приостановили свои расходы на цифровую рекламу.

Так, два клиента британского digital-агентства Distinctly решили приостановить размещение рекламы в связи с коронавирусом. Компании работают в гостиничном бизнесе и сфере развлечений и не планируют возобновлять расходы, пока ситуация в этих отраслях не стабилизируется.

Один из клиентов британского агентства Vervaunt, который продаёт дорожные сумки и чемоданы, пока не наблюдает снижения спроса, однако ситуация в Италии вызывает у компании опасения.

В американском digital-агентстве Clix Marketing рассказали, что международные туристические компании сократили свои бюджеты по всем каналам более чем на 50% по сравнению с предыдущими месяцами.

Директор канадского агентства Snaptech Marketing Амалия Фаулер (Amalia Fowler) рассказала, что один из её клиентов, организатор гастрономических туров, наоборот увеличивает расходы на digital-рекламу.

Таким образом также поступают некоторые из тех компаний, которые привлекали новых клиентов посредством выставок и подобных мероприятий. Чтобы обеспечить приток лидов в условиях массовой отмены таких ивентов, они увеличивают расходы на цифровую рекламу.

Несмотря на происходящее в отрасли, World Advertising Research Center (WARC) по-прежнему прогнозирует рост глобальных расходов на рекламу на 7,1% в этом году.

Аналитики центра предполагают, что маркетологи просто перенесут свои бюджеты на вторую половину года, что приведёт к росту конкуренции и цен на рекламу. Это означает, что рекламодатели могут и дальше испытывать давление после того, как вспышка коронавируса сойдёт на нет.