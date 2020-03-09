GMB опубликовал рекомендации для компаний, затронутых COVID-19

Анна Бондарь -
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Google My Business опубликовал рекомендации для тех компании, на деятельность которых повлияла ситуация с коронавирусом.

Так, Google предлагает компаниям обновить свой профиль, чтобы он содержал актуальную информацию для клиентов. Например, это может включать:

  • изменение часов работы предприятия;
  • добавление дополнительной информации в описание компании;
  • изменение номера телефона;
  • создание записи в профиле на эту тему.

В Google также предупредили, что могут проверить изменения перед публикацией, поэтому они могут не сразу появиться на Картах и в Поиске.

Напомним, на прошлой неделе Google рассказал, как помогает пользователям, партнёрам, клиентам и сообществам в борьбе с коронавирусом.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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