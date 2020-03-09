GMB опубликовал рекомендации для компаний, затронутых COVID-19

Google My Business опубликовал рекомендации для тех компании, на деятельность которых повлияла ситуация с коронавирусом.

Так, Google предлагает компаниям обновить свой профиль, чтобы он содержал актуальную информацию для клиентов. Например, это может включать:

изменение часов работы предприятия;

добавление дополнительной информации в описание компании;

изменение номера телефона;

создание записи в профиле на эту тему.

В Google также предупредили, что могут проверить изменения перед публикацией, поэтому они могут не сразу появиться на Картах и в Поиске.

Напомним, на прошлой неделе Google рассказал, как помогает пользователям, партнёрам, клиентам и сообществам в борьбе с коронавирусом.