GMB опубликовал рекомендации для компаний, затронутых COVID-19

Google My Business опубликовал рекомендации для тех компании, на деятельность которых повлияла ситуация с коронавирусом.
Так, Google предлагает компаниям обновить свой профиль, чтобы он содержал актуальную информацию для клиентов. Например, это может включать:
- изменение часов работы предприятия;
- добавление дополнительной информации в описание компании;
- изменение номера телефона;
- создание записи в профиле на эту тему.
В Google также предупредили, что могут проверить изменения перед публикацией, поэтому они могут не сразу появиться на Картах и в Поиске.
Напомним, на прошлой неделе Google рассказал, как помогает пользователям, партнёрам, клиентам и сообществам в борьбе с коронавирусом.
Прокомментировать