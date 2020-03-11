Google порекомендовал всем своим сотрудникам в Северной Америке работать из дома

Google разослал своим сотрудникам в Северной Америке оповещение, в котором им рекомендуется работать из дома минимум до 10 апреля в связи с ситуацией вокруг COVID-19. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на свои источники.

Представитель компании подтвердил, что Google действительно разослал такое распоряжение по электронной почте. Этот шаг призван защитить работников компании от возможного заражения коронавирусом.

При этом офисы Google останутся открытыми, чтобы их могли посещать те сотрудники, которые могут выполнять свою работу только из офиса.

На территории Северной Америки работает большинство из более чем 100 тыс. сотрудников Google.

Напомним, что ранее компания отменила своё крупнейшее ежегодное мероприятие – конференцию для разработчиков Google I/O – из-за опасений в связи с COVID-19.

Google также рассказал, как он помогает партнёрам, пользователям, клиентам, учёным и сообществам в борьбе с коронавирусом.