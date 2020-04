Как эпидемия COVID-19 повлияла на поиск Google: мнения западных экспертов

На прошлой неделе издание Search Engine Land провело прямой эфир с участием ведущих западных экспертов по SEO, чтобы разобраться, как эпидемия COVID-19 повлияла на результаты поиска Google.

В мероприятии приняли участие научный сотрудник Moz Питер Мейерс, SEO-консультант Мэри Хейнс, Ольга Андриенко из SEMRush и Морди Оберштейн из RankRanger. Ведущим эфира выступил новостной редактор Search Engine Land и создатель блога Search Engine Roundtable Барри Шварц.

Эксперты обсуждали колебания в поисковой выдаче и те факторы, которые могли их вызвать.

Глобальная пандемия COVID-19 привела к тому, что практически все люди переоценили свои приоритеты, вынуждая компании и поисковые системы адаптироваться к этим изменениям.

Беспрецедентная волатильность в SERP

По данным инструмента мониторинга SERP RankRanger, с 15 марта по 3 апреля в поисковой выдаче в течение 16 дней подряд наблюдались выраженные колебания – и это беспрецедентная ситуация за последние несколько лет.

Колебания в десктопной выдаче Google c 10 марта по 9 апреля

«У Google разные алгоритмы для каждой отрасли, и те изменения во всех отраслях, которые мы видим, означают, что радикальные изменения в поисковом поведении должны были заставить алгоритм [Google] понимать это, вести себя по-другому и возвращать другие результаты или обновлять SERP», — отметила Ольга Андриенко.

Волна обновлений сайтов

Контент сайтов также постоянно обновляется, поскольку социальное дистанцирование и другие меры безопасности продолжают влиять на бизнес:

«Крупные e-commerce сайты внезапно должны показать, что все их товары отсутствуют на складе или удалить товары или добавить товары. Мы наблюдаем массовые изменения сайтов, которые вызывают изменения в индексе и ранжировании», — отметил Питер Мейерс.

Многие компании также пытаются найти способы заработать онлайн путём добавления тех товаров или услуг, которых у них раньше не было. Владельцы сайтов внедряют поддержку онлайн-покупок и новые варианты доставки, что в корне меняет работу их сайтов.

Маркетологи также смещают акцент на более долгосрочные цели, такие как подготовка к посткризисной экономике. Так, согласно результатам опроса Conductor, 63% респондентов намерены уделять больше внимания SEO в период рецессии.

Действия, предпринимаемые компаниями по адаптации их сайтов и стратегий к текущим изменениям, также могут объяснить последние колебания в поисковой выдаче, считают эксперты.

YMYL

Как отметила Мэри Хейнс, в прошлом году Google обновил свой алгоритм, чтобы усилить такие факторы, как EAT (экспертиза, авторитетность и трастовость) в сегменте YMYL (Your Money or Your Life).

«И мы видим, что если сейчас вы ищете что-то важное и связанное с коронавирусом, то узнаваемые и авторитетные сайты о здоровье занимают высокие позиции по таким запросам», — сказала эксперт.

Идею о том, что поисковое поведение, вызванное пандемией, активизирует предыдущие, связанные с вопросами здоровья, обновления Google, также разделяет Питер Мейерс.

Он предположил, что сам Google, вероятно, не предполагал, насколько сильно последние изменения повлияют на ранжирование.

Мэри Хейнс привела пример одного из своих клиентов, у которого пост о том, как сделать санитайзер для рук, ранжировался на первой странице, а потом сместился на третью. При этом в топ выдачи вышел Healthline.

По её мнению, это связано с тем, что теперь Google расценивает эти запросы, как YMYL, и в топе поисковой выдачи показывает результаты только от крупных, авторитетных и трастовых сайтов в сегменте здоровья.

«Изменилась суть запроса: если раньше он был о том, как сэкономить пару баксов, то теперь он о том, как не умереть», — добавил Мейерс, комментируя изменения в поисковом намерении.

Мейерс также поделился своими предположениями о том, что происходит с поисковым алгоритмом Google:

«Я не хочу чрезмерно обобщать [принципы работы машинного обучения], но когда у вас есть пользовательские данные, питающие систему, тогда алгоритм в некоторой степени переписывает себя по мере изменения нашего поведения — и так [кто ответственен за изменения], это мы? Это COVID? Или это алгоритм?».

По мнению эксперта, волатильность могут вызывать несколько факторов, а не один.

31 марта, на очередной видеовстрече для вебмастеров, Барри Шварц спросил у сотрудника Google Джона Мюллера, возможно ли, чтобы поисковое поведение пользователей влияло на алгоритм. Мюллер ответил, что вряд ли.

По его словам, Google отслеживает изменения в поведении пользователей на регулярной основе.

«Подобные сдвиги – это то, на что наши алгоритмы должны обращать внимание, поэтому я бы не сказал, что это будет чем-то специфическим для текущей [связанной с пандемией] ситуации», — сказал он.

Подобное обсуждение также развернулось в Twitter, где владелец SEO-агентства AJ Kohn задал похожий вопрос. На него ответил инженер Google Поль Хаар. Он написал, что это «интересное предположение», но не подтвердил и не опровергнул идею о том, что поведение пользователей может влиять на алгоритмы Google.

Эволюция результатов поиска на тему COVID-19 в Google

При этом Хаар обратил внимание на то, как изменились результаты поиска на тему COVID-19 с февраля.

В марте Google добавил в выдачу боковую панель «Оповещение о COVID-19», новый блок «Помощь и важная информация», а также панель со статистикой по пандемии.

«Я не думаю, что они написали специальный алгоритм для “вот что мы делаем в связи с коронавирусом”; они адаптируются к тому, как мир меняет свои поисковые запросы. Для нас теперь задача состоит в том, чтобы попытаться истолковать, что происходит», — отметила Мэри Хейнс.

Посмотреть запись эфира можно на видео ниже: