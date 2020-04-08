GMB позволил поставщикам медуслуг добавлять в профиль ссылки на сообщения о COVID-19

А также на страницы для записи на удалённую консультацию

Google Мой бизнес запустил обновление, ориентированное на поставщиков медицинских услуг. Теперь врачи и другие специалисты в этой области могут добавлять в свои профили ссылки на сообщения о COVID-19 и на страницы для записи на удалённую консультацию.

Пока новые опции видят специалисты в США. В каких ещё странах запускается это нововведение, пока неизвестно.

Напомним, что ранее Google опубликовал рекомендации для сайтов органов здравоохранения. Таким образом компания хочет помочь им отобразить важную информацию о COVID-19 в поиске.