Данные по запросам в Google могут помочь в выявлении новых очагов COVID-19

А также тех симптомов, которые поначалу остались незамеченными

Органы здравоохранения могут использовать данные по поисковым запросам в Google для обнаружения новых очагов COVID-19. Об этом заявил экономист и специалист по Big Data Сет Стивенс-Давидович (Seth Stephens-Davidowitz) в своей колонке на сайте The New York Times.

Кроме того, статистику по запросам можно использовать для выявления тех симптомов, которые поначалу остались незамеченными – таких, как боль в глазах.

Почему эти данные важны

Стивенс-Давидович выяснил, что на прошлой неделе возросло количество поисковых сессий по запросу [я не чувствую запахи] в таких штатах, как Луизиана и Нью-Йорк, которые относятся к числу наиболее пострадавших от эпидемии COVID-19 в США.

На сегодняшний день известно, что потеря обоняния и вкуса – это один из основных симптомов COVID-19.

Самое большое количество запросов на эту тему в последнее время фиксируется в Эквадоре.

Стивенс-Давидович скачал данные по поисковым запросам Google на уровне страны за прошедшую неделю по десяткам симптомов COVID-19, указанных на сайте medicinenet.com, и обнаружил, что три самые частые жалобы пользователей – это потеря обоняния, лихорадка и озноб. Четвёртым по частоте поисковым запросом была боль в глазах.

В феврале количество запросов, связанных с болью в глазах, было высоким в Испании и других странах, сильно пострадавших от коронавируса. Также отмечается, что на тот момент были сообщения, в которых говорилось о жалобах пациентов с COVID-19 на проблемы с глазами.

Получив эти данные, эксперт пришёл к выводу, что боль в глазах может быть ещё одним симптомом COVID-19. При этом он признал, что эти предположения требуют дополнительной проверки.

Со всеми данными, приведёнными экспертом, можно ознакомиться здесь.