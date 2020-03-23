Google ограничил функциональность My Business в связи с COVID-19

Google ограничил функциональность сервиса My Business в связи с ситуацией, сложившейся вокруг COVID-19. Об этом сообщается в Справочном центре GMB.

Компания напомнила, что в связи с сокращением количества персонала, работающего в офисах, возможны задержки в работе службы поддержки, а приоритет сейчас отдаётся самым важным организациям.

В настоящее время в центре внимания Google – качество и надёжность информации в Поиске и Картах.

Временные изменения в Google Мой бизнес в связи с эпидемией:

Редактирование информации о компании

При проверке правок приоритет будет отдаваться тем организациям, которые работают в сфере здравоохранения. Google также будет в первую очередь проверят те правки, которые касаются часов работы предприятия, временного закрытия, описания компании и бизнес-атрибутов.

Новые профили и подтверждение данных о компании

В случае важных организаций, связанных со здравоохранением, команда поддержки будет вручную проверять новые профили и запросы на подтверждение данных.

Что касается подтверждения профилей других типов бизнеса, то здесь возможны задержки.

Отзывы и ответы на частые вопросы в профилях компаний

Новые отзывы, ответы на отзывы и новые вопросы и ответы в поисковых профилях компаний пока будут недоступны.

Напомним, что ранее Google Мой бизнес поделился рекомендациями для тех компаний, на деятельность которых повлияла ситуация вокруг COVID-19.