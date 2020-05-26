Google интересуется, как COVID-19 повлиял на работу SEO-специалистов

На днях сотрудник Google Гэри Илш (Gary Illyes) опубликовал в Twitter четыре опроса. С их помощью он хотел узнать, как изменилась работа SEO-специалистов после вспышки COVID-19.
Первый вопрос был связан с рабочей нагрузкой. Ответы распределились так:
- Нагрузка увеличилась – 48,6%
- Осталась примерно такой же – 30,9%
- Уменьшилась – 20,5%
Следующий вопрос был о том, сколько вебмастера занимаются работой по SEO:
- Меньше – 32,8%
- Примерно так же – 33,5%
- Больше – 33,8%
Илш также спросил, как изменилось взаимодействие с лицами, принимающими решения, по идеям, связанным с SEO-проектами. В частности, убеждать их:
- Стало проще – 31,1%
- Осталось примерно так же – 31,9%
- Стало тяжелее – 37%
Последний вопрос был связан с работой с разработчиками над SEO-проектами. Итак, работать с ними:
- Стало проще – 15,6%
- Осталось примерно так же – 54,8%
- Стало тяжелее – 29,6%
Зачем Google эта информация, Илш пообещал рассказать в новом подкасте «Search Off the Records», который был анонсирован на прошлой неделе.
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