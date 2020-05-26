Google интересуется, как COVID-19 повлиял на работу SEO-специалистов

На днях сотрудник Google Гэри Илш (Gary Illyes) опубликовал в Twitter четыре опроса. С их помощью он хотел узнать, как изменилась работа SEO-специалистов после вспышки COVID-19.

Первый вопрос был связан с рабочей нагрузкой. Ответы распределились так:

Нагрузка увеличилась – 48,6%

Осталась примерно такой же – 30,9%

Уменьшилась – 20,5%

Следующий вопрос был о том, сколько вебмастера занимаются работой по SEO:

Меньше – 32,8%

Примерно так же – 33,5%

Больше – 33,8%

Илш также спросил, как изменилось взаимодействие с лицами, принимающими решения, по идеям, связанным с SEO-проектами. В частности, убеждать их:

Стало проще – 31,1%

Осталось примерно так же – 31,9%

Стало тяжелее – 37%

Последний вопрос был связан с работой с разработчиками над SEO-проектами. Итак, работать с ними:

Стало проще – 15,6%

Осталось примерно так же – 54,8%

Стало тяжелее – 29,6%

With this COVID crap, I am pitching SEO work… — Gary 鯨理／경리 Illyes (@methode) May 22, 2020

With this COVID crap, working with developers on SEO projects… — Gary 鯨理／경리 Illyes (@methode) May 22, 2020

Зачем Google эта информация, Илш пообещал рассказать в новом подкасте «Search Off the Records», который был анонсирован на прошлой неделе.