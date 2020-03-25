Автор: Тони Райт (Tony Wright) — CEO of WrightIMC, ветеран поискового маркетинга. Работает в SEO с 1997 года.

Глобальная пандемия, известная как COVID-19, затронула почти каждую сферу жизни людей по всему миру.

Мировая экономика страдает от эпидемии, предприятия меняют стратегии, копят деньги и готовятся к худшему.

Но реальность такова, что бизнес может процветать и в периоды простоя. В этом новом мире тоже будут свои победители и проигравшие. И многие из победителей будут инвестировать значительные средства в поисковый маркетинг.

В статье мы рассмотрим 5 причин, почему следует продолжать работу по SEM в эти трудные времена.

1. Поисковый маркетинг может приносить живые деньги

Во времена простоев экономики деньги – сила. В эти периоды выживают те, у кого есть наличные средства или денежные поступления, чтобы пережить трудные времена.

Единственная маркетинговая техника, которая обеспечивает более высокую рентабельность инвестиций, чем поисковый маркетинг – это email-рассылка.

Однако списки рассылки не растут на деревьях. Их можно получить путём создания спроса, и поисковый маркетинг – это один из лучших инструментов для достижения этой цели.

Но это не относится к делу.

Поисковый маркетинг, как платный, так и органический, достигает потребителя, когда тот находится в состоянии нужды.

Забудьте про атрибуцию и верхнюю часть воронки.

Поисковый маркетинг генерирует продажи и лидов потому, что потребитель уже связан с вашим брендом, когда он ищет ваш товар или услугу.

При этом люди по-прежнему нуждаются в товарах и услугах, даже если они живут в условиях карантина.

На самом деле, когда люди находятся по большей части дома, то они ищут даже больше, а не меньше. Помещая свой бренд в их поле зрения, вы ускоряете принятие решения о покупке.

Даже если общие продажи вашего товара или услуги падают из-за экономии или пандемии, вы можете компенсировать некоторые свои потери, инвестируя в комплексную программу поискового маркетинга, которая позволит вам достигать тех потребителей, которые по-прежнему готовы совершать покупки.

2. Результат от инвестиций в поиск можно измерить

Если вы нацеливались на вершину воронки, но испытываете нехватку средств, то имеет смысл переориентировать свои усилия на потребителей с более выражением намерением совершить покупку.

Поисковый маркетинг ориентирован именно на эту категорию пользователей, но что ещё более важно, вы можете доказать, что ваша работа была эффективной.

В отличие от работы над узнаваемостью бренда, в случае поискового маркетинга оценить эффективность легче. Всё, что вам нужно сделать, это посмотреть на продажи или потенциальных клиентов в системе аналитики.

Это позволяет оптимизировать бюджет и рабочие процессы при необходимости.

В ближайшие месяцы поведение покупателей обязательно претерпит значительные изменения. В этой ситуации важно, чтобы ваши действия по продвижению основывались на данных.

Поисковый маркетинг по своей природе реактивен. Компетентные маркетологи реагируют на данные и соответственно меняют тактику. Так, они могут перевести свои бюджеты на те ключевые фразы, которые могут иметь более выражение намерение покупки, или продвигать контент, который будет соответствовать текущему настроению потребителей.

Но в конечном итоге, если у вас нет большого бюджета, каждый потраченный доллар должен быть эффективным.

С помощью поискового маркетинга вы можете довольно быстро узнать, работают ли ваши инвестиции на вас.

3. Когда есть дефицит, люди ищут

Мы все уже видим признаки того, что некоторые товары будет сложно найти в ближайшем будущем.

Когда товаров не хватает, потребители их ищут. Если товаров нет в наличии, они будут искать альтернативы.

Если вы можете оказаться в результатах поиска, когда люди ищут дефицитные товары или услуги, то ваш бизнес может получить огромное преимущество.

Те типы дефицита, которые мы можем увидеть в ближайшие месяцы, будут беспрецедентными для многих из нас.

Перспективные маркетологи будут искать возможности для:

Капитализации на нехватке определённых предметов;

Начала работы над ранжированием по запросам, связанным с этими предметами.

Многие SEO-специалисты будут проводить линкбилдинговые кампании, связанные с альтернативами для тех продуктов, которые непомерно дороги и которые трудно найти.

Те, кто может извлечь выгоду из SEO, будут в лучшей позиции, поскольку их расходы на ключевые слова, связанные с дефицитными товарами, по мере увеличения спроса, скорее всего, будут расти.

4. Людям по-прежнему нужны товары и услуги

Несмотря на то, что некоторые пользователи Facebook уже впали в панику, конец света пока не наступил, и людям по-прежнему нужны товары и услуги. А как мы уже говорили выше, поисковый маркетинг – как органический, так и платный – это наилучший способ привлечь потребителей, готовых совершать покупки.

Мы не утверждаем, что поисковый маркетинг – это всегда быстрое решение, но для запуска кампании в Google Ads, к примеру, вам понадобиться лишь несколько часов, а то и меньше.

Когда руководство начинает паниковать, предложение запустить маркетинговую кампанию в поисковых системах может успокоить его на какое-то время. Особенно, если раньше такая деятельность не велась.

5. В конечном итоге всё устаканится

Со временем все нормализуется. Мир может стать другим, с новыми нормами, но ситуация стабилизируется, а поисковый маркетинг по-прежнему будет одним из самых эффективных способов для достижения потребителей.

Те компании, которые внедряют эффективные программы продвижения во время простоя, будут награждены, когда всё нормализуется. Особенно те из них, кто инвестирует в поисковую оптимизацию.

Хотя результаты от SEO могут быть довольно быстрыми, общая эффективность поисковой оптимизации не достигается в одночасье.

Чтобы провести эффективную SEO-кампанию, нужно время. При этом работая над поисковой оптимизацией сейчас, в период глобальной перестройки и изменений, можно заложить фундамент для того, чтобы получать результаты ещё долгие годы.

И эти результаты могут обеспечить вашей компании доход, который позволит ей пережить трудные времена.

Поэтому мы призываем все компании либо продолжать, либо начать активную работу по поисковому маркетингу.

Мы помним, что происходило в 2009 году, и сейчас ситуация не сильно отличается.

Начните сегодня и вы скажете нам спасибо завтра.