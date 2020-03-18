60% вебмастеров хотели бы, чтобы Google приостановил апдейты на время вспышки COVID-19

Анна Бондарь -
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На днях создатель блога Search Engine Roundtable Барри Шварц запустил в Twitter интересный опрос.

В частности, он попросил вебмастеров поделиться своим мнением: как они считают, следует ли Google приостановить обновления поискового алгоритма на период вспышки COVID-19.

В опросе приняли участие 1117 человек, 58% из них выбрали ответ «Да».

Как известно, результаты поиска Google обновляются в автоматическом режиме – по мере добавления нового контента, ссылок и появления новых сигналов. В своём вопросе Шварц имел в виду крупные обновления, которые приводят к значительным изменениям в поисковой выдаче.

Понятно, что компания будет поступать по своему усмотрению и вряд ли приостановит апдейты, но вебмастера хотели бы, чтобы такие меры были приняты – временно, пока вспышка коронавируса не прекратится.

Сотрудник Google Джон Мюллер также отреагировал на опрос. Он спросил: «Что вы подразумеваете под обновлением».

Напомним, что последнее крупное обновление поискового алгоритма Google было зафиксировано в феврале.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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Вера Свердлова

выживут сильнейшие))

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