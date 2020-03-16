Google работает над национальным информационным сайтом по коронавирусу в США

Google вместе с правительством США работает над национальным информационным сайтом по коронавирусу. На сайте пользователи смогут узнать о симптомах COVID-19, рисках и о том, где можно проверить себя на заражение.

“Google is partnering with the US Government in developing a nationwide website that includes information about COVID-19 symptoms, risk and testing information. (2/6) — Google Communications (@Google_Comms) March 15, 2020

«Мы продолжаем работать с правительством США, чтобы сдерживать распространение COVID-19, информировать граждан и защищать здоровье наших общин…».

Помимо этого, Google также предпримет дополнительные меры, включая продвижение авторитетных источников информации в результатах основного поиска и на YouTube.

При этом дезинформация, такая как теории заговора, фишинг и malware, будет понижаться в выдаче.

“Promoting authoritative information through Google Search and YouTube; taking measures to protect users from misinformation, including phishing, conspiracy theories, malware and misinformation; (5/6) — Google Communications (@Google_Comms) March 15, 2020

Напомним, ранее в этом месяце Google подробно рассказал, как помогает пользователям, клиентам, партнёрам и сообществам в борьбе с коронавирусом.

Компания также отменила свои офлайн-конференции – I/O 2020, Webmaster Conferences и Cloud Next, и рекомендовала всем своим сотрудникам работать из дома.