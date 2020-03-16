Google работает над национальным информационным сайтом по коронавирусу в США

Анна Бондарь -
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Google вместе с правительством США работает над национальным информационным сайтом по коронавирусу. На сайте пользователи смогут узнать о симптомах COVID-19, рисках и о том, где можно проверить себя на заражение.

«Мы продолжаем работать с правительством США, чтобы сдерживать распространение COVID-19, информировать граждан и защищать здоровье наших общин…».

Помимо этого, Google также предпримет дополнительные меры, включая продвижение авторитетных источников информации в результатах основного поиска и на YouTube.

При этом дезинформация, такая как теории заговора, фишинг и malware, будет понижаться в выдаче.

Напомним, ранее в этом месяце Google подробно рассказал, как помогает пользователям, клиентам, партнёрам и сообществам в борьбе с коронавирусом.

Компания также отменила свои офлайн-конференции – I/O 2020, Webmaster Conferences и Cloud Next, и рекомендовала всем своим сотрудникам работать из дома.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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