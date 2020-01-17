12 марта в Киеве состоится конференция CpaConf

12 марта 2020 CpaConf снова ждет всех специалистов из аффилейт маркетинга. Это уже 9-я конференция и каждый год она проходит с полным аншлагом, ведь сюда съезжаются гости не только из Украины, а и Беларуси, Литвы, Латвии, России, Германии, Казахстана, Португалии, Испании, США, Польши и других.

Тренды на рынке CPA меняются достаточно быстро, поэтому ивент не теряет своей актуальности, а докладчики всегда приходят с новыми идеями и темами.

И так как часть людей приходит все же послушать практические доклады, а не на нетворкинг и афтепати, мы приготовили несколько тематических секций: Арбитраж, Партнерки, трафик, Финансы, Инструменты.

Для многих опытных участников ценным является общение с партнерами в кулуарах. Для этого мы предусмотрели разные механики, которые помогут с этим.

В конце нашего дня все желающие попадут на Афтепати в известный клуб Киева, который будет арендован под наше мероприятие. Тут гостей будет ждать не менее насыщенная программа из угощений и развлечений.

Количество мест ограничено, поэтому советуем вам, не откладывая в долгий ящик, пройти регистрацию для участия в конференции и Afterparty.

Спешите стать участником конференции т.к. с 1-го февраля цены вырастут!

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