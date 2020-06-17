С 2016 года руководитель отдела аналитики агентства интернет-маркетинга Netpeak, Алексей Селезнёв, проводит ежеквартальные исследования стоимости клика в России. В этом материале он делится свежими данными по стоимости клика и доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за первый квартал 2020 года. Для наглядности данные сравниваются с третьим кварталом 2019 года.



В исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Как проводилось исследование

Для России учитывались данные Яндекс по 1,7 миллионов кликов в 17 тематиках и 609 населенных пунктах страны.



Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между 17 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.



IT;

авто;

гипермаркет;

детские товары;

дом и сад;

доставка еды;

другое;

красота и здоровье;

мебель и интерьер;

недвижимость;

одежда обувь и аксессуары;

спортивные товары;

стройматериалы;

туризм;

электроника;

ювелирные изделия;

юриспруденция.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Чем полезно это исследование

Приведенные в исследовании данные могут помочь в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых в рекламу инвестиций и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.

Например, если вы планируете исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию) получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Сколько стоил клик в Яндекс.Директе

1. Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Стоимость клика в поиске стала дешевле: сейчас он стоит $0,04 – $0,13, а в 2019 году был в диапазоне $0,05 – $0,17.



За клик в РСЯ рекламодатели сейчас платят не дороже $0,08 и в сравнении с 2019 клик также стал дешевле — раньше он стоил $0,12.

2. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов

Самыми дорогими регионами для продвижения стали Москва — $0,05 – $0,16, Омск — $0,04 – $0,16, Татарстан и Санкт-Петербург — $0,04 – $0,15. В среднем по всем регионам в сравнении с третьим кварталом 2019 года клик стал дешевле на $0,02 – $0,03.



Дешевле всего клик стоил в Чукотском автономном округе — $0,04 – $0,10.

3. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематик

Дороже всего рекламодатели платили за клик в тематике «Красота и здоровье» — $1 – $1,22, «IT» — $0,26 – $0,41 и «Доставка еды» — $0,27 – $0,46.



Дешевле всего клик стоил в тематике «Дом и сад»: $0,04 – $0,07, так же, как и в 2019 году.

4. Стоимость клика в рекламной сети Яндекса в разрезе тематик

Наиболее дорогим клик был в тематике «Красота и здоровье»: $0,56 – $1,17, далее идёт «Ювелирные изделия»: $0,15 – $0,34 и «Авто»: $0,13 – $0,24.



Дешевле клик стоил в тематике «Дом и сад»: $0,03 – $0,05.

5. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе типов устройств

В сравнении с Q3 2019 года, сейчас десктопный трафик стал дешевле, а мобильный немного подорожал. Десктоп стоил в первом квартале $0,06 – $0,17 (в 2019 году $0,07 – $0,23), а мобильный $0,04 – $0,10 (в 2019 году $0,04 – $0,14). И все равно, наблюдаем, что мобильный трафик дешевле десктопного, а значит нужно учесть это в оптимизации рекламных кампаний.

6. Доля мобильного трафика по регионам

Доля мобильного трафика в Яндексе в первом квартале 2020 года по сравнению с 2019 годом значительно просела и сейчас составляет менее 35% (вместо 50% в 2019 году).



Наибольшая доля мобильного трафика была в Дальневосточном, Уральском и Приволжском федеральных округах. В этих регионах доля закупаемого в Яндексе мобильного трафика в первом квартале 2020 составляла более 85%.



Наименьшая доля мобильного трафика в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах — 10% и снизилась она на 5% по сравнению с 2019 годом.

7. Доля трафика по типу устройств в разрезе тематик

Самая высокая доля мобильного трафика наблюдается в тематиках «Ювелирные изделия» — более 75%, далее идут «Красота и здоровье» и «Доставка еды» — 70%, которая значительно выросла: в 2019 году она была не больше 40%.



Самая низкая доля мобильного трафика в тематике «Юриспруденция» — менее 15%.

Выводы:

В Q1 2020 года клик в поисковой сети Яндекса стоил $0,04 – $0,13, что немного дешевле по сравнению с третьим кварталом 2019 года ($0,03 – $0,16). Самыми дорогими регионами для поискового продвижения в 2020 году стали Москва и Омск: $0,05 – $0,16. Дешевле платить за клик было в Чукотском автономном округе — $0,04 – $0,10. В поиске в разрезе тематик самым дорогим клик был для ниш «Красота и здоровье»: $1 – $1,22, а самым дешевым в тематике «Дом и сад» $0,04 – $0,07.

В первом квартале 2020 года в рекламной сети Яндекса стоимость клика была в диапазоне $0,03 – $0,08. В разрезе тематик в РСЯ дороже всего рекламодатели платили за клик в нише «Красота и здоровье»: $0,56 – $1,17. Дешевле клик стоил в тематике «Дом и сад»: $0,03 – $0,05.

Доля мобильного трафика в Яндексе в первом квартале 2020 года по сравнению с 2019 годом значительно просела и сейчас составляет менее 35% (вместо 50% в 2019 году).

А сколько стоил клик в Google Ads в России в первом квартале 2020 года, можно прочитать в первой части исследования.