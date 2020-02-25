Facebook выпустил приложение Creator Studio для iOS и Android

Facebook выпустил мобильное приложение Creator Studio, с помощью которого можно управлять контентом страниц и отслеживать эффективность.
Новинка доступна для iOS и Android. Теперь владельцы страниц смогут управлять ими на ходу.
При этом в мобильном приложении Creator Studio реализованы не все функции из тех, что можно найти в десктопной версии.
Функции, доступные в приложении:
- Статистика. Данные об эффективности.
- Редактирование. Возможность редактировать заголовки и описания видео, удалять публикации, публиковать черновики и менять дату публикации для запланированного контента.
- Обмен сообщениями. Возможность читать и отвечать на сообщения и комментарии в Facebook прямо в приложении.
- Поддержка нескольких аккаунтов. В приложении можно управлять несколькими страницами в Facebook и переключаться между ними.
- Оповещения. Мгновенные оповещения по важным изменениям.
Напомним, что в сентябре Facebook позволил планировать посты в Instagram через Creator Studio.
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