Facebook выпустил приложение Creator Studio для iOS и Android

Анна Бондарь -
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Facebook выпустил мобильное приложение Creator Studio, с помощью которого можно управлять контентом страниц и отслеживать эффективность.

Новинка доступна для iOS и Android. Теперь владельцы страниц смогут управлять ими на ходу.

При этом в мобильном приложении Creator Studio реализованы не все функции из тех, что можно найти в десктопной версии.

Функции, доступные в приложении:

  • Статистика. Данные об эффективности.
  • Редактирование. Возможность редактировать заголовки и описания видео, удалять публикации, публиковать черновики и менять дату публикации для запланированного контента.
  • Обмен сообщениями. Возможность читать и отвечать на сообщения и комментарии в Facebook прямо в приложении.
  • Поддержка нескольких аккаунтов. В приложении можно управлять несколькими страницами в Facebook и переключаться между ними.
  • Оповещения. Мгновенные оповещения по важным изменениям.

Напомним, что в сентябре Facebook позволил планировать посты в Instagram через Creator Studio.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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