Facebook выпустил приложение Creator Studio для iOS и Android

Facebook выпустил мобильное приложение Creator Studio, с помощью которого можно управлять контентом страниц и отслеживать эффективность.

Новинка доступна для iOS и Android. Теперь владельцы страниц смогут управлять ими на ходу.

При этом в мобильном приложении Creator Studio реализованы не все функции из тех, что можно найти в десктопной версии.

Функции, доступные в приложении:

Статистика . Данные об эффективности.

. Данные об эффективности. Редактирование . Возможность редактировать заголовки и описания видео, удалять публикации, публиковать черновики и менять дату публикации для запланированного контента.

. Возможность редактировать заголовки и описания видео, удалять публикации, публиковать черновики и менять дату публикации для запланированного контента. Обмен сообщениями . Возможность читать и отвечать на сообщения и комментарии в Facebook прямо в приложении.

. Возможность читать и отвечать на сообщения и комментарии в Facebook прямо в приложении. Поддержка нескольких аккаунтов . В приложении можно управлять несколькими страницами в Facebook и переключаться между ними.

. В приложении можно управлять несколькими страницами в Facebook и переключаться между ними. Оповещения. Мгновенные оповещения по важным изменениям.

Напомним, что в сентябре Facebook позволил планировать посты в Instagram через Creator Studio.