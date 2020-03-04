YouTube рассказал о новых инструментах для авторов в Творческой студии

В последние месяцы YouTube добавил в Творческую студию несколько новых функций, которые были призваны дать авторам больший контроль над рекламой и больше данных. При этом для многих создателей контента эти изменения остались незамеченными.

На днях канал Creator Insider, принадлежащий компании, опубликовал новое видео, посвящённое этим нововведениям.

Аналитика по оповещениям

Все авторы теперь имеют доступ к новому набору данных, с помощью которого можно убедиться, что оповещения отправляются без ошибок.

Авторы могут видеть, сколько подписчиков получили оповещения, кликнули по ним, и сколько просмотров видео было получено в результате таких переходов.

Если оповещения были отправлены не всем подписчикам, YouTube приведёт возможные причины. Например, эти пользователи могли отключить уведомления от канала или же совсем отключить оповещения от приложения YouTube.

Редактор midroll-рекламы

В новой версии Творческой студии также появился редактор midroll-рекламы, который позволяет авторам вручную определять место размещения рекламных роликов. Это можно делать путём перетаскивания.

Авторы контента также могут разрешить YouTube размещать рекламу в середине видео автоматически. В данном случае видеохостинг будет стараться разместить ролик там, где он будет выглядеть естественным для зрителя. Например, во время паузы.

Переход на новую версию Творческой студии

YouTube также предупредил о прекращении поддержки классического интерфейса Творческой студии в ближайшие недели. Это изменение уже запущено для 10% авторов, а в скором времени будет внедрено для 100%.

Те авторы, которые всё ещё используют старую версию сервиса, не имеют доступа к новым функциям. Поэтому YouTube рекомендует им как можно скорее перейти на новый интерфейс.

Подробнее о новой Творческой студии можно прочитать в Справке.