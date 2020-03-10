Facebook работает над кросс-постингом «историй» в Instagram

Facebook тестирует новую функцию, которая даст пользователям возможность публиковать «истории» из соцсети в Instagram.
Более ранний инструмент, запущенный в 2017 году, позволял публиковать Stories только из Instagram в Facebook.
Первой новую функцию обнаружила исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг.
В комментарии TechCrunch представитель Facebook заявил, что компания тестирует эту функцию, «чтобы пользователям было проще делиться моментами своей жизни с теми людьми, о которых они заботятся».
В ближайшее время Facebook продолжит экспериментировать с упрощением и улучшением работы «историй» в своих приложениях.
Когда новая функция станет доступна в более широком масштабе, в Facebook не уточнили.
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