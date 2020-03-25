CS-Cart предоставит бесплатные лицензии для НКО на время пандемии

В связи с пандемией коронавируса, отменяются и откладываются выставки и конференции по всему миру, в том числе и в России. Особенно тяжело приходится общественным некоммерческим организациям и ассоциациям, которые существуют за счет выставок и дотаций.

Все эти организации сейчас лишились финансирования и находятся в безвыходном положении. Часто такие организации помогают, например, творческим людям превратить хобби в бизнес и стать предпринимателями. Соответственно, эти люди также в затруднительном положении.

Компания CS-Cart решила поддержать такие организации и помочь им выйти в онлайн, запустив маркетплейс. На период пандемии всем некоммерческим и правительственным организациям, ассоциациям и союзам компания будет выдавать бесплатные лицензии своей платформы для маркетплейсов «CS-Cart для маркетплейсов».

«Мы готовы поддержать все некоммерческие и правительственные организации, ассоциации и союзы, которые переходят в онлайн и запускают мультивендорный маркетплейс для участников этих организаций. На время пандемии мы бесплатно выдаем таким организациям лицензии нашей платформы CS-Cart для маркетплейсов».

Лицензию эти организации получают абсолютно бесплатно и навсегда. Так, например, вчера была выдана лицензия НКО в Беларуси, которая запускает сервисы и приложения для облегчения последствий коронавируса. Они запускают C2C-маркетплейс, на котором пожилые люди могли бы дистанционно продавать домашние продукты, которые изготавливают сами.

Для того, чтобы получить бесплатную лицензию, необходимо заполнить специальную форму.

CS-Cart для маркетплейсов — это профессиональная платформа для создания мультивендорных сайтов электронной коммерции по модели Озона, Беру и Wildberries.

Это единственная мультивендорная платформа, официально адаптированная под российскую электронную коммерцию. В международных рейтингах — это платформа для маркетплейсов номер один.

Особенность платформы в ее простоте и мощной функциональности. Чтобы запустить маркетплейс и управлять им, не нужно быть программистом и даже технически подкованным пользователем. CS-Cart для маркетплейсов устанавливается почти так же просто, как обычная компьютерная программа, а управлять сайтом можно полностью через визуально понятный адаптивный интерфейс.

