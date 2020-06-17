Google о том, стоит ли разбивать CSS и JS-файлы на более мелкие части

Вчера сотрудник Google Мартин Сплитт ответил в Twitter на вопрос о том, стоит ли разбивать CSS и JavaScript-файлы на более мелкие части. В целом из его слов можно сделать вывод, что однозначного ответа здесь нет.

Зачем нужно разделение

Автор вопроса Бартош Горалевич предположил, что это может быть полезным для индексирования и позволит избежать пропуска файлов со стороны Google («сценария 1/0», когда файл или обрабатывается, или пропускается, а «тяжёлые» файлы Google обрабатывать сложнее и вероятность пропуска возрастает).

Ответ Сплитта

По словам Сплитта, «сценарий пропуска» – это не единственный потенциально негативный фактор при рендеринге одного большого пакета. В данном случае есть ещё два проблемных вопроса: возможные ошибки и кеширование.

Использование более мелких частей может помочь в случае проблем с кодом. Например, если в каком-то месте есть ошибка, то при разделении JS-файла на несколько частей эта ошибка может попасть только в одну или в несколько из них, а остальные Google сможет обработать должным образом (но не обязательно, это зависит от того, как написан код).

Поэтому при разделении файлов (если было принято решение это делать) важно убедиться, что эти части «разумного размера». А чтобы избежать проблем с кешированием, не следует вносить изменения слишком часто.

Выводы

Бартош Горалевич так подвёл итог этого обсуждения:

«Это хорошо иметь “разумные” части, но при этом важно не сходить с ума, внедряя изменения каждые несколько часов для всех файлов. Лучше внести изменения в одном файле, который в этом “нуждается”, чем менять версии только ради развёртывания».

Сплитт отметил, что это довольно точные выводы.

Исходный вопрос и ответы на него можно посмотреть по ссылке.